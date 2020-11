Eckernförde : Umzug des Finanzamtes nach Schleswig kostet 4,5 Millionen Euro

Das Finanzministerium rechnet mit einem Umzug des Eckernförder Amtes nach Schleswig Ende 2022.

von Arne Peters

03. November 2020, 15:03 Uhr

Eckernförde | Auf Anfrage der Ratsmitglieder Bernd Hadewig (FDP) und Doris Rautenberg (fraktionslos) hat Finanzministerin Monika Heinold mitgeteilt, welche Kosten für die Schließung des Finanzamtes in Eckernförde und den Umzug der Angestellten nach Schleswig entstehen würden. So würden für den Umbau in Schleswig 4,16 Millionen Euro, die Einrichtung der Büros 90.000 Euro und den Umzug von Eckernförde 320.000 Euro anfallen. „Frau Heinold gibt an, dass der Umbau alleine für die Eckernförder Mitarbeiter lediglich das Dachgeschoss betrifft“, heißt es in einer Pressemitteilung von Hadewig und Rautenberg. „Diese Kosten hat sie nicht separat dargestellt. Wir bezweifeln, dass über 50 Mitarbeiter unseres jetzigen Finanzamts auch nach einem Umbau in einem Dachgeschoss untergebracht werden können.“

Laut Heinold sollen die Umbauten Ende September 2022 abgeschlossen sein und dann schnellstmöglich der Umzug des Eckernförder Finanzamts erfolgen. Die 4,5 Millionen Euro ließen sich laut Rautenberg und Hadewig erheblich reduzieren, wenn Eckernförde sein Finanzamt behalten würde, „und zwar in dem jetzigen Kripogebäude in der Schleswiger Straße“. Schutz- und Kriminalpolizei sollen in dem Gebäude des jetzigen Finanzamtes gemeinsam untergebracht werden. Was aus den dabei frei werdenden Häusern in der Gerichtstraße und der Schleswiger Straße wird, steht laut Finanzministerium noch nicht fest. Ein Verkauf ist nicht ausgeschlossen. Rautenberg und Hadewig fordern, dass diese Gebäude erhalten bleiben und in städtisches oder bürgerschaftliches Eigentum übergehen.