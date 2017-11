Umdenken erforderlich

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 09.Nov.2017 | 06:08 Uhr

Autofahrer aufgepasst – der ÖPNV hat in einigen Straßen der Stadt in Zukunft absoluten Vorrang. Aufgrund der Gesetzesvorgabe in Bezug auf das Personenbeförderungsgesetz richtet die Verwaltung Bushaltestellen als barrierefreie Stationen her. In Gemeindestraßen, in denen weniger Verkehr herrscht, sollen die bisherigen Busbuchten sogenannten Buskaps weichen. Eine große Erleichterung für Busfahrer und gehbehinderte Fahrgäste, was sehr zu begrüßen ist. In der Sauerstraße kann das für Autofahrer aber zu einer unübersichtlichen Situation führen. Grund: Der Fahrradstreifen wurde ebenfalls auf die Straße verlagert, und nur wenige Meter entfernt erfordert der Kreisel eine erhöhte Aufmerksamkeit. Autofahrer werden in der Sauerstraße künftig noch konzentrierter fahren müssen, noch mehr warten müssen – Ungeduld ist da nicht angebracht.