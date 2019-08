Kreuzfahrer in Eckernförde : Umdenken durch Klimaschutz

Bürgermeister Jörg Sibbel zweifelt mittlerweile an, dass die Stadt ökonomischen Vorteile durch Kreuzfahrtgäste hat.

von Arne Peters

16. August 2019, 17:17 Uhr

Eckernförde | Der Umweltausschuss hat sich dagegen ausgesprochen, den Klimanotstand auszurufen. Stattdessen wird eine interfraktionelle Arbeitsgruppe Klimaschutz eingerichtet (siehe Bericht Seite 7). Bürgermeister Jörg Sibbel hatte schon vor der Sitzung im Gespräch mit der Eckernförder Zeitung begrüßt, dass sich die Stadt intensiver mit dem Thema auseinandersetzt. „Jeder kann und sollte einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagte er. „Die Kommune hat da eine gewisse Vorbildfunktion.“

Allerdings müsse die Kommune auch konkret an Verbesserungen arbeiten und handfeste Maßnahmen ergreifen. „Ich hätte kein Verständnis dafür, wenn es so läuft wie in Kiel: Die rufen den Klimanotstand aus als Markenzeichen und dann kommt die Kieler Woche und die Zahl der Feuerwerke ist genauso groß wie vorher. Das kann es nicht sein, da muss man konkret in die Umsetzung gehen.“

Das kann nun nicht mehr passieren, der Klimanotstand ist kein Thema mehr, dennoch wird sich die neue Arbeitsgruppe an ihren Ergebnissen messen lassen. Jörg Sibbel vor der Sitzung: „Wir müssen uns in ersten Schritten konkret fragen: Brauchen wir bei den Festen in Eckernförde überhaupt noch ein Feuerwerk oder kann man darauf verzichten?“

Beim Thema Kreuzfahrttouristen hat auch beim Bürgermeister ein Umdenken stattgefunden – schon vor der Sitzung des Umweltausschusses. Zunächst hatte er sie als umsatzstarke Gäste in Eckernförde begrüßt, nun stellt er in den Raum, die ökonomischen Effekte der Kreuzfahrttouristen für Eckernförde zu erörtern. „Der ökonomische und ökologische Effekt eines Urlaubers, der mit seiner Familie hier eine Ferienwohnung für eine Woche bucht, hier einkauft und essen geht ist im Vergleich sicherlich besser als bei einem Kreuzfahrttouristen, der nur für drei Stunden in der Stadt ist, zuvor gut gefrühstückt hat und hier nur ein paar kleine Sachen für die Enkelkinder kauft.“

Dabei redet der Bürgermeister die Verdienste von Touristik-Chef Stefan Borgmann nicht klein, der getan hat, was von ihm verlangt wurde: Touristen nach Eckernförde zu holen. Sibbel: „Es ist ein schöner Erfolg für Herrn Borgmann, aber wir müssen die Kreuzfahrer jetzt in einem anderen Licht bewerten.“

Auch müsse man die Arbeitsgruppe „Prioritätenliste Haushaltskonsolidierung“ wieder aktivieren und im Lichte des Klimaschutzes nochmal beleuchten: Sind bei den aufgelisteten Maßnahmen die Prioritäten auch heute noch richtig gesetzt oder gibt es Weiterentwicklungsbedarf? Zum Beispiel: Sollte nicht die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes und damit eine Attraktivitätssteigerung des Fahrradverkehrs in Eckernförde mehr Gewicht bekommen, als es noch vor einigen Jahren der Fall war? All das wird Thema innerhalb der neuen Arbeitsgruppe Klimaschutz sein.

Die Verwaltung bemüht sich schon, ihren Teil zu leisten, so Sibbel. „Im Bebauungsplan für die Schiefkoppel II zum Beispiel haben wir schon Wert darauf gelegt, dass ökologische Aspekte in stärkerem Maßnahme einfließen.“ So gebe es beispielsweise Vorgaben für die Dachausrichtung, um Photovoltaikanlagen zu ermöglichen, und es werde die Einrichtung von Schottergärten stark eingeschränkt.