Um 6 Uhr Grillen auf einer Eisscholle

von Gernot Kühl

erstellt am 15.Nov.2017 | 06:31 Uhr

Es sind zwar nicht die Protagonisten aus der ehemaligen Traumschiff-Serie, sie verkörpern jedoch jene, die an Bord der MS „Astor“ das wirkliche Sagen hatten. Diese haben sich jüngst zum 37. Besatzungstreffen in Eckernförde eingefunden. Die MS „Astor“ war Anfang der 1980er Jahre jenes Passagierschiff, das als erstes in der beliebten Fernsehserie die Zuschauer zu den schönsten Plätzen der Welt entführte und als „Traumschiff“ Bekanntheitsgrad erhielt. Auch Tomas Wiese, jetzt zusammen mit Ehefrau Heike Pächter des SCE-Restaurants, gehörte von Mai 1983 für neun Monate zur Crew, als die MS „Astor“ auf ihrer letzten Reise unter deutscher Flagge vom Nordkap bis Kapstadt fuhr.

„Es war eine interessante und spannende Zeit“, berichtet Wiese, der seinerzeit als Chef-Saucier für das leibliche Wohl der Gäste verantwortlich war und das diesjährige Treffen im SCE Restaurant ausrichtete. Regelmäßig jeweils am ersten Novemberwochenende kommen die „Astorianer“ zusammen, früher war auch der Kapitän noch mit dabei. „Bei solchen Veranstaltungen ist es nie langweilig“, weiß Dietger Eckert (74), der im Gegensatz zu Wiese auch die Dreharbeiten zur Fernsehserie als Chef- Steward miterlebte und als persönlicher Berater von Sascha Hehn zu den Aufnahmen fungierte. Da nie alle gleichzeitig an Bord waren, ergänzen sich die Erzählungen und bieten für jeden immer wieder etwas Neues. „Als das Traumschiff gedreht wurde, war es für uns eine extrem anstrengende Zeit, denn das Filmteam war unberechenbar und manchmal sprangen sie für einen Dreh alle auf, während wir Essen servierten“, erinnert sich auch Sabine Büttner, die mit Dietger Eckert verheiratet ist – eine von 30 „Astor-Ehen“. Manche der Schauspieler bleiben in guter Erinnerung, auch Erlebnisse während der Dreharbeiten. So zum Beispiel ein Fußballspiel der Bordbesatzung gegen Schauspieler im gänzlich leeren Estádio do Maracanã in Rio, als Jürgen von Manger ein Tor schoss und die Zuschauerränge fürs Fernsehen bis zum letzten Platz elektronisch gefüllt wurden – daran erinnert sich die ehemalige Zahlmeisterin Susan Zimmermann.

Nicht nur während der Dreharbeiten hat das Personal fast rund um die Uhr gearbeitet, denn neben dem Filmteam galt es ja die anderen Gäste weiter zu versorgen. Natürlich wurde auch gefeiert. Bei den sogenannten Kabinenpartys, denn bei 300 Leuten hatte fast jeden Tag einer Geburtstag, ging es hoch her. „Wir lebten wie in einem goldenen Käfig und waren fast wie eine große Familie“ beschreibt Sabine Büttner ihre Zeit auf dem Schiff. Nicht nur bei Veranstaltungen an Bord, auch beim Landgang war das Personal gefordert. „Nur schwer kann man sich vorstellen, morgens um 6 Uhr für die Frühaufsteher auf einer Eisscholle stehend am Nordkap Fleisch zu grillen“, erinnert sich Wiese, während es an einem anderen Tag auf Spitzbergen 500 Liter Glühwein, ebenfalls auf dem Eis, zu servieren galt.

Das erste Treffen während der Werftzeit 1982 organisierte Gerhard Brost in seinem 500 Seelen-Heimatort. Untergebracht wurden die 300 Teilnehmer damals in der Turnhalle. Inzwischen ist die Teilnehmerzahl auf 19 geschrumpft und nicht alle kommen regelmäßig. Auch ist ein Programm wie die Stadtführung mit Stine und Fiete für einzelne inzwischen durchaus beschwerlich. Wiese hofft aber, dass ein 40. Treffen in drei Jahren noch zustande kommt.