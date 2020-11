Nachhaltshaushalt Eckernförde : Überschuss trotz Corona

Die Kompensationszahlungen von Bund und Land gleichen den Einnahme-Ausfall aus.

von Arne Peters

13. November 2020, 16:42 Uhr

Eckernförde | Der städtische Haushalt für das Jahr 2020 beträgt im Ergebnisplan 47, 9 Millionen Euro und im Finanzplan 45,4 Millionen Euro. Dabei schließt das Haushaltsjahr besser ab als gedacht: Trotz Corona erhöht sich der Überschuss von 1,6 auf 2 Millionen Euro. Das ist vor allem auf die finanzielle Unterstützung durch Bund, Land und Kreis zurückzuführen.

Bürgermeister Jörg Sibbel erläuterte in der Ratsversammlung am Donnerstagabend den 1. Nachtragshaushalt 2020 und führte aus, welches die wesentlichen Einflussfaktoren im Einzelnen sind. So habe der Ansatz für die Gewerbesteuer von 6,8 Millionen Euro aufgrund von geänderten Vorauszahlungsbescheiden durch die Corona-Pandemie um 750.000 Euro reduziert werden müssen. Die Stadt hatte damit gerechnet, dass Land und Bund diese Ausfälle mit 700.000 Euro ausgleichen, die tatsächliche Kompensationzahlung lag jedoch bei 1,44 Millionen Euro, also 740.000 Euro mehr als gedacht.

Im Gegenzug hat sich der Umsatzsteueranteil deutlich schlechter entwickelt: Für das ganze Jahr wird er voraussichtlich 700.000 Euro statt wie angenommen 1,44 Millionen Euro betragen – ein Minus von 740.000 Euro. „Diese beiden Effekte heben sich nahezu auf“, so Jörg Sibbel.

Eine weitere Entlastung bringt die Senkung der Kreisumlage von 31 auf 29 Prozent. Sibbel: „Dieser Effekt reduziert den Aufwand im städtischen Haushalt um 500.000 Euro.“ Durch die Veräußerung von Grundstücken würden zudem Erträge in Höhe von 540.000 Euro generiert. Zuletzt sei auch der Jahresverlust 2019 der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH, der im Haushaltsjahr 2020 ausgeglichen wird, um 51.000 Euro geringer ausgefallen. Dafür sollen 68.000 Euro in die weitere IT-Ausstattung der Schulen gesteckt werden.

Insgesamt beträgt der Haushalt 2020 im Ergebnisplan 47, 9 Millionen Euro und im Finanzplan 45,4 Millionen Euro. Im Nachtragshaushalt ist eine Kreditermächtigung von 6,072 Millionen Euro vorgesehen. Das sind 3,5 Millionen Euro weniger als im Ursprungshaushalt angesetzt. Dafür steigt der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 7,2 auf 11,5 Millionen Euro.

Jörg Sibbel: „Insgesamt zeigt der Erste Nachtrag zusammen mit dem Jahresabschluss 2019, dass die Stadt Eckernförde auch in diesen schwierigen Zeiten finanziell gut aufgestellt ist und mit Zuversicht den großen Aufgaben der nächsten Jahre begegnen kann. Die erforderliche Kreditermächtigung zeigt aber auch, dass wir den Weg der Haushaltskonsolidierung nicht verlassen dürfen.“

Die Ratsmitglieder stimmten einstimmig für die Annahme des Nachtragshaushalts.