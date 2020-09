Tourismus in Eckernförde : Übernachtungszahlen: Starker Sommer gleicht schwaches Frühjahr wieder aus

Touristik-Chef Stefan Borgmann rechnet damit, dass das Jahr mit einem „blauen Auge“ abgeschlossen wird.

von Arne Peters

21. September 2020, 18:28 Uhr

Eckernförde | Zwischen März und Mai ging gar nichts, dann gab Eckernförde richtig Gas: Die Kennzahlen der Eckernförde Touristik und Marketing Gesellschaft (ETMG) haben in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie Kapriolen geschlagen wie noch nie. Geschäftsführer Stefan Borgmann ist aber guter Hoffnung: „Es sieht ganz gut aus, dass wir am Jahresende mit einem blauen Auge davonkommen.“

Die aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes lassen das gar nicht vermuten. Demnach verzeichnete Eckernförde von Januar bis Juli bei den Übernachtungen ein Minus von knapp 23 Prozent. Allerdings sind in dieser Statistik nur die Beherbergungsbetriebe erfasst, die zehn Betten oder mehr vorhalten. „Davon haben wir in der gesamten Region nur 23, davon 17 in Eckernförde“, so Borgmann. „Stattdessen zählen wir 350 kleinere Unterkünfte allein in Eckernförde, die vom Landesamt nicht erfasst werden.“

Und die machen den Unterschied. „Natürlich brachen die Buchungen Mitte März komplett ab. Stattdessen hatten wir es mit jeder Menge Stornierungen zu tun“, so Borgmann. Zwei Monate lang ging gar nichts, bis der Tourismus Mitte Mai wieder ermöglicht wurde. „Allein in den letzten beiden Mai-Wochen hatten wir 800 Buchungen, normalerweise haben wir pro Monat etwa 500.“

Und so ging es weiter. Im Juli und August waren dann sogar mehr Touristen in Eckernförde als in den Jahren zuvor. „Man hat gemerkt, dass die Leute Urlaub im eigenen Land gemacht haben, anstatt ins Ausland zu fahren.“ Für den August zählt Borgmann ein Plus von 2 Prozent bei den Übernachtungszahlen. Die Zahl der Touristen dagegen ist gesunken – das bedeutet: Weniger Gäste sind länger geblieben. „Und wir haben einen starken September und Oktober mit sehr vielen Buchungen vor der Nase. Für den September rechne ich mit 3 bis 4 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahresmonat.“

Für Stefan Borgmann ist das der Segen einer Tourismusregion: Schwache Monate können durch starke wieder ausgeglichen werden. „Im Landesinneren leben die Gastronomen und Hotelbetriebe von Messen, Tagungen und Familienfeiern, die allesamt abgesagt wurden. Die haben richtig Probleme. An der Küste können sie dagegen auf die normalen Touristen umschwenken.“ In Gesprächen mit Gastronomen und Geschäftsleuten wird dem ETMG-Chef immer wieder deutlich, wie wichtig die Touristen für die heimische Wirtschaft sind. „Als ich in einem Radiointerview davon geredet habe, dass wir im September und Oktober sehr gut gebucht sind, hat mir kurze Zeit später die Betreiberin eines Bekleidungsgeschäfts erzählt, dass sie daraufhin erst einmal mehr Ware bestellt hat, weil sie sich auf mehr Kunden einstellt. Ohne die Touristen sähe es nicht so gut aus.“

Für die ETMG bedeuten die Touristen allerdings auch Kosten: Sprottentage, Piratenspektakel oder die bunte Meile zur Aalregatta – all diese Veranstaltungen kosten Geld. Geld, das sich in einem erhöhten Umsatz der Geschäftsleute in der Stadt wieder niederschlagen soll, denn die Veranstaltungen sind nicht nur dazu da, um den Einheimischen etwas zu bieten, sondern auch um Gäste anzulocken, die in der Stadt ihr Geld ausgeben. „In diesem Jahr haben all diese Veranstaltungen nicht stattgefunden, weshalb wir rund 50.000 Euro Veranstaltungskosten gespart haben“, so Borgmann. „Allerdings haben wir zwischen März und Mai durch den Buchungsrückgang ein Defizit in genau dieser Höhe gemacht.“

Als nächste Projekte hat sich die ETMG eine Aufwertung des Strandes vorgenommen: Umkleidekabinen am Strand sind angedacht, ebenso Schließfachsysteme mit Ladefunktion für Handys und E-Bikes. Und mehr Mülleimer: „Wir haben jetzt schon zeitweise über 100 Mülleimer an unseren Stränden“, so Borgmann. „Aber man merkt: Mehr Gäste in einem kürzeren Zeitraum bedeutet auch mehr Müll.“