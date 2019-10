Beratung und Coaching in Eckernförde : Über 20 Jahre litt Melanie Fischer-Niedorff an Migräne – Jetzt hilft sie Betroffenen

Eckernförde | Mit 17 Jahren hatte Melanie Fischer-Niedorff zum ersten Mal sehr starke Kopfschmerzen. Ihre linke Gesichtshälfte, von der unteren Augenpartie bis zur Nase, war verquollen. Sie litt unter Licht- und Geräuschempfindlichkeit und Übelkeit. Die Diagnose Migräne erhielt die junge Frau in ihrem ersten Ausbildungsjahr.

Über zwei Jahrzehnte litt die gebürtige Rostockerin an Migräne. Normale Anfälle dauerten 24 Stunden, heftige Attacken setzten die Leistungssportlerin für 72 Stunden außer Gefecht. Die Bewältigung des Alltags wurde unmöglich. „Ich wollte so nicht mehr leben.“

Seit über sechs Jahren ist die 44-Jährige, die seit zwölf Jahren in Eckernförde lebt, schmerzfrei und führt heute ein glückliches Leben. „Ich habe keine Anfälle mehr.“ Dennoch weiß sie: „Migräne ist unheilbar, man muss damit leben.“ Verlässt Melanie Fischer-Niedorff das Haus, hat sie auch heute noch ein spezielles Migränepräparat in der Handtasche dabei – und Nüsse, denn für Migräniker sind gesunde Kohlenhydrate laut Fischer-Niedorff immens wichtig.

Die Bilanzbuchhalterin hat im Laufe der Jahre gelernt, ihre Lebensumstände und ihre Verhaltensmuster so zu gestalten, dass die Migräne immer weniger Raum in ihrem Alltag einnahm. Dieses Wissen möchte sie Betroffenen vermitteln. „Meine eigenen Erfahrungen weiterzugeben ist mir eine Herzensangelegenheit. So widme ich mich in meiner Arbeit den Betroffenen und auch ihren Angehörigen.“ Seit einigen Jahren bietet Melanie Fischer-Niedorff nebenberuflich bei sich zu Hause individuelle Begleitung und Beratung für Frauen, Männer und Kinder an, die unter Schmerzen, Stress und Erschöpfung leiden.

250 Arten von Kopfschmerzen unterscheidet die Wissenschaft. „Bei der Migräne bildet der Kopfschmerz selbst das Krankheitsbild“, so Fischer-Niedorff, die sich in Seminaren beispielsweise an der Paracelsus-Klinik in Berlin in Bezug auf Erschöpfungssymptome und Kopfschmerzen weitergebildet hat. Die Eckernförderin ist keine ausgebildete Therapeutin.

Aber die vielen Fortbildungen, die Begegnungen mit Menschen in eigenen Gruppenabenden und ihre eigenen Krankheitserfahrungen bewogen sie, als Beraterin für Migräne, Erschöpfung und Stress (Burnout) tätig zu werden.

Betroffenen rät Melanie Fischer-Niedorff, ihren Lebensrhythmus behutsam zu ändern. „Umstellungen sind in den Bereichen Ernährung, Schlaf- und Essensrhythmus sowie Bewegung nötig.“ Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass der Körper für eine Umstellung zwölf bis 16 Wochen braucht – der Betroffene muss sich Zeit nehmen und gönnen. „Das Drehen an kleinen Stellschrauben ist effektiv und nachhaltig.“

Erste Schritte sind das Führen eines Migränetagebuches und der konsequente Verzicht auf Alkohol. „Alkoholgenuss wirkt sich auf die Intensität und die Häufigkeit von Migräne aus.“ Migräniker brauchen gesunde Kohlehydrate. Sie selbst nimmt vier Mahlzeiten am Tag zu sich, darunter auch Porridge, Kartoffeln und Brot. Regelmäßiger Schlaf von sieben bis acht Stunden in der Nacht sei wichtig, der auch am Wochenende nicht über eine Stunde länger dauern sollte.

Zu Beginn ihrer Beratung widmet sich Melanie Fischer-Niedorff den Lebensverhältnissen des Ratsuchenden in Bezug auf den familiären Status – „gerade Frauen setzen sich in Partnerschaft, Familie und Beruf viel zu sehr unter Druck“ – , auf den Beruf, Alltag und Bewegung. Nur 30 Prozent der Heilung stamme von der Medizin, der Rest liege in den Händen des Betroffenen: „Das alles ist kein Hexenwerk.“

Melanie Fischer-Niedorff: Beratung und Begleitung bei Migräne, Erschöpfung, Burnout. Kontakt: info@migräneberatung-eckernförde.de; Tel. 0170/89 13 350