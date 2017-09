Atemschutztag in Ascheffel : Üben mit schwerem Gerät

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Im Notfall müssen alle Handgriffe sitzen. Deswegen fand jetzt der Atemschutztag des Amtes Hüttener Berge in Ascheffel statt. Zum dritten Mal kamen Atemschutzträger der Feuerwehren aus dem Amtsbereich zusammen, um sich gemeinsam in der Menschenrettung und Brandbekämpfung weiterzubilden. Dazu waren fünf Stationen aufgebaut, an denen die Teilnehmer Suchtechniken in Wohnungen sowie Taktiken der Brandbekämpfung und der Strahlrohrführung trainierten. Auch ein Atemschutznotfalltraining stand auf dem Programm. So wurde unter anderem die dynamische Strahlrohrführung bei Bränden und das Eindringen in brennende Wohnungen wiederholt. Es galt, auch unter Stressbedingungen das Atemschutzgerät zu beherrschen sowie Räume zügig und kontrolliert nach Personen zu durchsuchen. Auch den eigenen Kameraden sollten die Feuerwehrleute bei einem Atemschutznotfall helfen können.

„Die moderne Brandbekämpfung stellt immer neue Herausforderungen an die Einsatzkräfte, insbesondere die Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehren“, sagte Alexander Schwartz, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ascheffel, die den Atemschutztag organisiert hatte. „Um diese Aufgabe weiterhin effektiv erfüllen zu können, ist eine stete Fortbildung erforderlich.“

„Der Umgang mit dem Gerät muss verinnerlicht sein, damit sie im Ernstfall den Kopf für andere Dinge frei haben“, betonte auch Atemschutzgerätewart Sönke Naeve. Er berichtete, dass ein Atemschutzgeräteträger beim Einsatz 36 Kilogramm Ausrüstung am Körper trägt, dazu noch einen mit Wasser gefüllter Schlauch. Durch das Training werde den Kameraden auch die Angst vor dem Gerät genommen, so Sönke Naeve.

„Ohne Atemschutzgeräteträger ist keine Menschenrettung und keine Gebäudebrandbekämpfung möglich“, sagte Alexander Schwartz. Sie könnten sich in die Rauchgrenze begeben, wo sonst Lebensgefahr wegen giftigen Rauchbrands bestehen würde. Rund 150 Atemschutzgeräteträger gibt es im Amt – „es gibt nie genügend.“

Hans Henning von der Freiwilligen Feuerwehr Borgstedt ist seit zehn Jahren Atemschutzgeräteträger. „Wenn man es nicht ständig wiederholt, vergisst man es“, betonte er, dass regelmäßiges Üben wichtig ist. Beim Atemschutztag seien die Themen spezieller als beim normalen Üben in der Wehr. Und noch einen Vorteil hat die gemeinsame Ausbildung: Die Feuerwehrleute lernen auch die Kameraden aus anderen Wehren kennen.

„Es wird ein gemeinsames Ausbildungsniveau angesteuert“, sagte Jan Naeve von der Feuerwehr Osterby. Es sei wichtig, auch mal mit anderen Wehren zu üben, damit alle dieselbe Technik beherrschen. „Es ergibt Sinn, das mindestens einmal im Jahr mit allen zu machen.“

Marcus Balcke von der Osterbyer Wehr freute sich, dass er üben konnte. Er ist seit 1996 Atemschutzgeräteträger. „Man lernt immer wieder Neues“, sagte er.