Vortrag : U 96: Ein Blick ins Tagebuch

Der Film „Das Boot“ ist fast jedem Deutschen ein Begriff. In ihm spielt Klaus Wennemann den „Leitenden Ingenieur“, kurz „LI“ – hinter dem „Alten“ zweiter Mann an Bord. In Wirklichkeit war das der Oberleutnant Friedrich Grade, der heute 101 Jahre alt ist. Am Donnerstag, 24. August, stellt der Journalist Gerrit Reichert die privaten Tagebücher Friedrich Grades – geschrieben an Bord von U96 – um 19 Uhr in einem Video-Vortrag in der Stadthalle vor.

Geboren wurde Friedrich Grade in Büdelsdorf bei Rendsburg. Nach Jugendjahren in Oldenburg bezog er im Sommer 1940 für zehn Jahre eine Privatwohnung in Eckernförde. Auf dem Balkon seines Senioren-Apartements im Rheinland steht noch immer diese silberfarbene Kiste. In die Vorderseite ritzte Friedrich Grade seinerzeit seinen Wohnort „Eckernförde“. Die Tropenkiste stammt von einer Weltreise, die der junge Offizier am Vorabend des Zweiten Weltkrieges an Bord des Linien- und Ausbildungsschiffes SMS Schlesien absolvierte. Ab Juni 1940 fand diese Kiste ihr vorläufiges Zuhause in Eckernförde. In jenem Monat heiratete der Oberleutnant hier seine Frau, eine geborene Eckernförderin. Deren Eltern gehörte die „Spedition Kuhlmann“.

Kennengelernt hatte Friedrich Grade seine Frau bei einem Motorrad-Ausflug von Kiel nach Eckernförde. Um sich vom Ingenieurs-Lehrgang zu erholen, fuhren er und ein Kamerad am Wochenende zum Tanz in die „Seelust“. Ende Juni 1940 kam es zur Hochzeit in Eckernförde, im April 1942 und 1943 wurden ihnen hier eine Tochter und ein Sohn geboren.

Unterdessen war U 96 im September 1940 in Kiel in Dienst gestellt worden. Wann immer Friedrich Grade konnte, verbrachte er seine Zeit in der „Straße der SA“, wie die Kieler Straße in der NS-Zeit hieß. Das Haus Nummer 55 überlebte den Krieg, „unten war die Apotheke Jeske“, erinnert sich Friedrich Grade, heute befindet sich dort das Kunden-Center der Eckernförder Zeitung. Mit der siebten Feindfahrt von U 96 vom 27. Oktober bis zum 6. Dezember 1941 endete die Bordzeit des „LI“ auf dem U-Boot, das der seinerzeitige Kriegsmaler Lothar-Günther Buchheim als Teilnehmer jener Feindfahrt durch seinen Roman „Das Boot“ weltberühmt machen sollte. Erst 75 Jahre später eröffnete Friedrich Grade, privat an Bord von U 96 Tagebuch geführt zu haben.

Nach zwei Feindfahrten auf einem Pazifikboot wurde der „LI“ von „Das Boot“ Technischer Ausbilder in Pillau bei Königsberg. Kurz vor Kriegsende wurde er nach Eckernförde versetzt. Hier sollte er noch einmal als „LI“ auf ein U-Boot, Minen im Nord-Ostsee-Kanal verhinderten das. Bei Verkündigung der Kapitulation „setzte ich mich aufs Fahrrad und fuhr die 25 Kilometer nach Hause“, erinnert sich der 101-jährige. Ein Jahr später traf er hier zufällig auf den „Alten“ von U 96, den Bremer Heinrich Lehmann-Willenbrock. Vom Krieg kein Wort, „wir hatten andere Sorgen“, sagt Friedrich Grade. Schließlich zog die Familie Anfang der 1950er-Jahre nach Nordrhein-Westfalen. Als Besucher des U-Boot-Geschwaders kehrte Friedrich Grade in diesem Jahr für einen Tag nach Eckernförde zurück. Vor allem trieb ihn die Frage um, ob die modernen U-Boote noch immer so eng sind, wie seinerzeit die VII C-Boote. „Noch beschränkter als seinerzeit“, stellte er überrascht fest.

