Fussball-Landesliga : TSV Altenholz rutscht in die Abstiegszone

Das Team von Trainer Kristian Hamm kassiert eine 2:3-Niederlage beim MTSV Hohenwestedt.

von shz.de

23. September 2018, 11:50 Uhr

Einen knappen, aber hochverdienten 3:2 (2:0)-Sieg gelang dem MTSV Hohenwestedt im Kellerduell der Fußball-Landesliga Schleswig gegen den TSV Altenholz, der damit in die Abstiegsregion abrutschte.

„Wir haben den Schwung aus dem Pokalsieg gegen den Eckernförder SV mitgenommen. 70 Minuten war das eine astreine Leistung von uns“, ist MTSV-Pressesprecher Thomas Ohrt voll des Lobes. Er mahnte aber auch an, dass danach die Kräfte merklich nachließen und die Altenholzer nach zwei Standardsituationen verkürzen konnten.

Der Gastgeber begann sehr druckvoll und wollte früh für klare Verhältnisse sorgen, doch die ersten Möglichkeiten durch Marcel Pinkert und Tjark Sievers blieben ungenutzt, doch Pinkert sorgte dann per Abstauber nach Kopfball Thies Kochanski für die überfällige Führung. Der Gastgeber spielte weiter nach vorne. Von den Altenholzern kam bis dahin gar nichts, so dass Mathias Landt die Führung auf 2:0 ausbaute.

„Wir wollten genauso weitermachen nach der Pause und Altenholz nicht zurückkommen lassen. Das klappte aber nur noch 20 Minuten in der zweiten Halbzeit“, berichtet Ohrt. Er spielte auf den Treffer von Henrik Schnoor zum 3:0 an. Wer jetzt dachte das Spiel sei gelaufen, sah sich getäuscht. Beim MTSV ließen die Kräfte nach und Altenholz kam besser ins Spiel, ohne jedoch gefährlich zu werden. So musste eine Standardsituation herhalten für das 1:3 von Maxim Fröhlich.

Der MTSV wollte nun das Ergebnis verwalten. Dies hätte sich beinahe gerächt, doch zu mehr als zum 2:3 in der Nachspielzeit durch Lasse Jensen reichte es für Altenholz nicht mehr. Der MTSV zog mit dem Sieg in der Tabelle an den Randkielern vorbei.



Hohenwestedt: Blaas – Taedcke, Pinkert, C. Sievers, Schnoor – Landt, Cordes (83. Scherbarth), H. Gieseler, T. Sievers – Kochanski (88. Barth), Fatah (77. Zauter).

Altenholz: Detlefsen – Bodendorf (61. Fröhlich), Olsiewski (35. Haberl), Patzel, Bellmann (56. Dorring), Hansen, Schäfer, Jensen, Domnick, Langnau, Webessie.

SR: Drever (Schlutup). – Z.: 180.

Tore: 1:0 Pinkert (20.), 2:0 Landt (36.), 3:0 Schnoor (53.), 3:1 Fröhlich (68.). 3:2 Jensen (90.+2.).