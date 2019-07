STrander Promenadenfest : Trotz Unwetter: Ein Ort feiert zwei Tage lang

Das Promenadenfest ging erstmals über zwei Tage. Geboten wurde viel Live-Musik und Köstlichkeiten.

von shz.de

21. Juli 2019, 14:15 Uhr

Strande | Dass Ortsfeste auch ohne großen kommerziellen Charakter erfolgreich sein können, zeigte wieder das Strander Promenadenfest am Wochenende, das erstmals bereits am Freitagabend mit Auftritten zweier Bands musikalisch mit Rock und Pop begann. Und schon dort war die für den Verkehr gesperrte Promenade laut Tourismuschef Heiko Drescher ab 17 Uhr gut besucht und es wurde bis Mitternacht gefeiert.

Am Sonnabend ging es dann gleich weiter und um die 70 Menschen nahmen zum offenen Frühstück, begleitet vom „Hot House Jazzmen Quartett“, an weiß gedeckten Tischen Platz. Nach einer kurzen Andacht mit Pastor Peter Scharfenberg ging es dann richtig los. Beim Aioli-Wettbewerb des Vereins Bimare, der die Partnerschaft mit der südfranzösischen Gemeinde Rayol-Canadel mit Leben füllt, wurde Knoblauch geschnitten und zusammen mit Öl, Ei und Salz im Mörser gerührt, bis die Stößel qualmten.

„Die Konsistenz stimmt, wenn der Stößel senkrecht in der Aioli stehenbleibt“, so Heike Krömker-Krämer von Bimare. Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) beschäftigten sich derweil Lina (14) aus Görlitz in Sachsen, die mit ihren Eltern schon zum fünften Mal in Strande Urlaub macht, und Katharina (13) aus Strande mit dem Basteln einer Flaschenpost.

Auffällig daher kam Angelika Christoph im Schwarz-Gelb einer Honigbiene samt zweier Fühler auf dem Kopf, um den Küstenhonig aus der Eckernförder Imkerei ihres Vaters feilzubieten.

Bei Sonne und Temperaturen von fast 30 Grad passten auch die karibischen Klänge, die den kleinen Salsa-Kurs von „Salsa am Meer“ aus Kiel begleiteten und bei dem nicht nur erfahrene Tänzer Salsa vorführten, sondern auch Besucher des Promenadenfestes die Gelegenheit nutzten, erste Salsa-Schritte unter der Anleitung von Astrid Griep aufs Parkett – oder besser auf die Promenade – zu legen.

Für das leibliche Wohl sorgten die Gastronomen des Ortes und boten von Currywurst mit Pommes über Rippchen und Leberkäse bis hin zur frischen Auster „Sylter Royal“ für jeden Geschmack das Passende. Und während den Kindern ein umfangreiches Mitmach-Programm geboten wurde, genossen die älteren Semester ein Glas Rosé am Bimare-Stand und Musik unterschiedlichster Genres.

Bürgermeister Holger Klink freute sich, dass das „kleine und feine Fest mit familiärem Charakter“ bei Bürgern und Urlaubsgästen so gut ankam und hoffte, dass das angekündigte Unwetter an Strande vorüberziehen würde – allerdings hoffte er vergebens.

Während die Katamaran-Segler aus Strande bereits am frühen Nachmittag ihr Boot, welches eigentlich die Kinder in Beschlag nehmen sollten, in Sicherheit brachten, hatte die Unwetterfront inklusive Gewitter gegen 18 Uhr den Ort erreicht und sorgte für eine zweistündige Unterbrechung.

„Die Leute sind geflüchtet, es hat geschüttet wie aus Eimern, auch kräftige Böen waren dabei und die Band auf der Bühne musste ihren Auftritt abbrechen“, so Heiko Drescher, der anschließend mit Helfern damit beschäftigt war, alles zu trocknen und wieder auf Vordermann zu bringen und für den Höhepunkt am Abend und zugleich Abschluss des Promenadenfestes, das Konzert mit Deutschlands erfolgreichstem Blues-Duo Georg Schroeter und Marc Breitenfelder samt Band, die Bühnentechnik wieder hochzufahren. Rund 400 Gäste erlebten dann aber bei – wieder – schönem Wetter einen tollen Blues-Abend inklusive einer vom Strander SC gesponserten Feuershow und tanzten, wie schon am Freitag, bis Mitternacht.