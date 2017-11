Zeit der Engel : Trostspender aus Edelstahl

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Achim Messerschmidt

erstellt am 04.Nov.2017 | 06:40 Uhr

Goosefeld | Engel geben Kraft, sie wachen über einen und spenden Trost. Ein Lichtwesen, dem der Schmied Patrick Schloßer viel Zeit und Aufmerksamkeit widmet. In seiner Werkstatt auf Gut Marienthal fertigt und gestaltet der 52-Jährige viele verschiedene stählerne und teils mit Blattgold verzierte Engelfiguren für seine Ausstellungen.

Am Sonnabend, 11. November, können sich die Besucher einen Eindruck von der Vielfalt der Metallkunst Schloßers machen. Von 14 bis 17 Uhr laden er und seine Frau Ana zur „Zeit der Engel“. Für Kaffee und Kuchen sorgt an dem Tag die Natur-Kostbar aus Eckernförde. „Der Tag soll auch Gelegenheit zur Besinnung geben“, hebt Ana Schloßer die besondere Atmosphäre hervor. Auch eine Spendensammlung soll es geben. Den Erlös will das Paar der Kirchengemeinde St.Nicolai für die Dachsanierung zukommen lassen.

Vor 15 Jahren hat sich Patrick Schloßer selbstständig gemacht. Bereits mit 16 Jahren absolvierte er seine Lehre bei Thomas Seiler in Winnemark. Er war damals Seilers erster Lehrling. Nach seinem Abschluss 1984 besuchte er die Fachoberschule und studierte anschließend in Hildesheim Produktdesign, Fachrichtung Metallgestaltung. In den darauffolgenden Jahren arbeitete Schloßer unter anderem als Innenarchitekt und für ein Windkraftunternehmen. 2002 eröffnet er dann unter dem Namen „Metallkunst Antaris“ die eigene Schmiede.

Bekannt sind Schloßers geschmiedeten Sprotten, die sich auf vielen handgearbeiteten Gegenständen, wie Türgriffen, Bänken oder Zaunelementen, wiederfinden. Viele seiner Werke sind Auftragsarbeiten von Kunden, die auf der Suche nach etwas ganz Besonderem sind. Da erfüllt der 52-Jährige gerne jeden Wunsch. Allerdings würde er die Bitten, ein Schwert zu schmieden, ausschlagen, denn sein Faible für die Engelsfiguren ist auch eng mit seinem Wunsch nach Frieden verbunden. „Das Schwert ist ein kriegerisches Symbol“, sagt Schloßer, so etwas würde er nicht gestalten.

