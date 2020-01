Trio aus Dresden im Leuchtturm : Trojka spielt Folk im Leuchtturm

Konzertanter Folk erwartet die Besucher beim Auftritt von Trojka im Leuchtturm.

von Redaktion Eckernförde

23. Januar 2020, 15:49 Uhr

Friedrichsort | Um 20 Uhr spielt heute die Band Trojka im Kulturladen Leuchtturm (An der Schanze 44) in Friedrichsort. Musikalisch geht es bei dem Dresdner Trio Trojka in Richtung konzertanter Folk. Gegründet haben sich die drei Musiker im Jahr 2012. Mit der Instrumenten-Besetzung Cello, Gitarre und Klavier spielt die Band eigene komponierte Titel.

Sie begeistern mit einem Mix aus eingängigen Melodien, einfühlsamen Balladen und waghalsigen Kompositionen

Fluffige Eigenkompositionen gehen Hand in Hand mit Bearbeitungen von Klezmer und Folk sowie gewagten Adaptionen bekannter Welthits und Pop-Klassiker.

Der Eintritt kostet 12 Euro. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0431/396861