Morgenröte und Bodennebel : Traumhafter Sonnenaufgang über der Kieler Förde vor Strande

16. Juni 2020, 10:14 Uhr

Strande | Idylle pur: Um kurz vor 5 Uhr in der Frühe ging die Sonne traumhaft schön über der Kieler Förde vor Strande auf. Morgenröte und Bodennebel hüllten die Landschaft rund um den Leuchtturm Bülk in ein malerisches Farbspektrum ein. Auf dem Bild ist ein Angler festgehalten, der im Morgenlicht steht und versucht, eine der begehrten Meerforelle an den Haken zu bekommen.