Fussballcamp von Holstein Kiel in Gettorf : Training im Zeichen des Storchs

Das Holstein-Kiel-Fußballcamp in Gettorf war bei den Talenten wieder sehr beliebt.

von Torsten Peters

02. August 2019, 15:45 Uhr

Gettorf | Das Fußball-Feriencamp von Holstein Kiel im Gettorfer Sportpark war auch in diesem Jahr gut besucht. „Wir wollen den Kindern in erster Linie den Spaß an dieser schönen Sportart vermitteln“, sagt Leiter Torben Hamann.

Seit 2011 haben die Kieler die Fußballcamps ins Leben gerufen – natürlich nicht ohne die Hoffnung, hier auch eventuell ein Talent für das eigene Nachwuchsleistungszentrum zu erspähen. Liefen die Camps zu Beginn noch etwas schleppend an, stieg die Nachfrage nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga doch sprunghaft an.

In Gettorf wurden die Kinder, von denen etwa zehn Prozent blutige Anfänger waren und der Rest in einem Verein spielt, in fünf verschiedene Altersgruppen eingeteilt, die mit ihren Trainern spezifische Übungen absolvierten, drei vor- und drei nachmittags. „Alle Kinder haben Bock“, freut sich Coach Lucca Pfründer, der das erste Mal dabei ist.

Viele der Kinder hatten auch Unterschriften auf ihren Holstein-Trikots. Diese stammten vom Besuch der beiden Holstein-Profis Tobias Fleckstein und Darko Todorovic, die sich den vielen Fragen der Nachwuchskicker stellten. Coach Joschua Kühnreich erklärte, dass viele Übungen aus dem Nachwuchsleistungszentrum stammten, aber in modifizierter Form durchgeführt wurden. „Wir haben hier perfekte Bedingungen, viel Platz und ein besseres Essen als an anderen Standorten.“