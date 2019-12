Silvesterfeuerwerk Eckernförde : Traditionsunternehmen verzichtet bewusst auf Verkauf von Silvesterböller

Siemsen Hagebaumarkt verbannt Feuerwerkskörper für alle Zeiten aus seinem Sortiment.

Eckernförde | Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Viele Menschen möchten das neue Jahr mit einem Silvesterfeuerwerk begrüßen. Ab Sonnabend sind Feuerwerkskörper im Handel zu bekommen. Doch mittlerweile scheiden sich an dem lauten farbprächtigen Spektakel die Geister. Die Stimmen der Kritiker, die Schäden für die Umwelt beklagen, werden immer lauter. Die Firma Siemsen Hagebaumarkt in der Noorstraße nimmt in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle ein. Die Firmenleitung hat entschieden, nicht nur in 2019, sondern auch in Zukunft keine Feuerwerkskörper mehr zu verkaufen.

Dabei sei die Ware in diesem Jahr schon geordert worden, sagt Marktleiter Stefan Lehrke. „Zwei Tage vor der Auslieferung haben wir uns dagegen entschieden. Das passt nicht zu unserem Unternehmen.“ Die Zahlung einer Konventionalstrafe und einen Umsatzverlust im fünfstelligen Bereich nimmt die Firma bewusst in Kauf. Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen prägt die Firmenphilosophie des Eckernförder Unternehmens.

Dazu gehört nicht nur die Nutzung von Ökostrom, sondern beispielsweise auch die Erweiterung des Fuhrparks mit E-Autos bzw. Hybridfahrzeugen. „Gäbe es E-Lastwagen, hätten wir die auch schon“, so Stefan Lehrke.

Acht Jahre lang wurden in dem Markt keine Feuerwerkskörper angeboten. Im vergangenen Jahr sei die Nachfrage seitens der Kundschaft so groß geworden, dass man Feuerwerkskörper wieder in das Sortiment aufgenommen habe. Das soll einmalig bleiben. „Wir haben uns aus Überzeugung dagegen entschieden und wollen unserer Unternehmensphilosophie treu bleiben.“

Vermehrt werden in einigen Städten Deutschlands aus unterschiedlichen Gründen Böller zu Silvester verboten. In Eckernförde trifft das für den Petersberg in Borby zu. „Dort haben wir aus Gefahrgründen Silvesterböller verboten“, erklärt Klaus Kaschke, Leiter des Amtes für Ordnungs- und Sozialwesen. Nicht erlaubt sind Böller im Bereich von Reetdachhäusern, so am alten Bootshaus an der Strandpromenade. Ein Verbot müsse gar nicht ausgesprochen werden, aus Brandschutzgründen dürfe man sich dort das ganze Jahr über nicht mit offenem Feuer nähern. Als dritten Grund für ein Verbot des Silvesterfeuerwerks nennt der Ordnungsamtsleiter Gefahrenabwehrmaßnahmen. „Das trifft für Orte zu, an denen sich sehr viele Menschen aufhalten und Leute durch Böller zu Schaden kommen können. Für Eckernförde ist mir eine derartige konkrete Gefahrenlage nicht bekannt.“

Im Ostseebad ziehen jedes Jahr Hunderte von Menschen, darunter auch viele Jugendliche, an den Hafen und an den Strand, um an Mitternacht das neue Jahr mit Feuerwerk zu begrüßen. Erlaubt ist es vom 31. Dezember ab Mitternacht bis zum 1. Januar bis Mitternacht. In Österreich ist ein Feuerwerksverbot normal. „Dort muss man ein Feuerwerk beantragen“, erklärt Klaus Kaschke. Das könne er sich auch gut für Deutschland vorstellen.

Diese Märkte verkaufen Feuerwerkskörper: famila-Markt, Rendsburger Str.;

Rewe-Märkte, Reeperbahn und Kakabellenweg; Aldi, Rendsburger Str. und Ostlandstr.;

Markant, Ostlandstr.;

Edeka, Sauerstr.,; Lidl, Sauerstr. u. Ostlandstr.;

Penny, Rendsburger Str.

Alle Märkte sind am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet.