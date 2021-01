Leben in Corona-Zeiten : Tourismuspastorin Brigitte Gottuk startet Aktion „Schreib’ doch mal, wie es dir geht!“

Die Pastorin ermuntert die Bürger, ihre Erlebnisse zu beschreiben. Die Eckernförder Zeitung unterstützt die Aktion.

Eckernförde | Zehn Monate sind es jetzt her, dass aufgrund der Corona-Pandemie der erste Lockdown verhängt wurde. Damals war es kurz vor Frühlingsbeginn – die helle Jahreszeit stand bevor und erleichterte vielleicht ein wenig die coronabedingten Einschränkungen.

„Schreib’ doch mal, wie es dir geht! Was macht diese Zeit mit dir?“

Jetzt befinden wir uns in der dunklen, kalten Jahreszeit und im zweiten Lockdown. Von vielen wird dieser ungleich härter und schmerzlicher empfunden. Tourismuspastorin Brigitte Gottuk möchte wissen, wie es den Menschen in diesen Monaten ergangen ist. Unter dem Motto „Schreib’ doch mal, wie es dir geht! Was macht diese Zeit mit dir?“ bittet sie darum, ihr zu schreiben.

Ein paar Zeilen, eine kleine Geschichte oder ein Tagebucheintrag – alles ist möglich

Das kann ein Tagebucheintrag sein, Auszüge eines Briefes, eine kleine Geschichte oder nur ein paar Zeilen. Sie können ängstlich oder mutig, fröhlich oder traurig ausfallen. „Vielleicht hat der eine oder andere in diesen Monaten auch eine schöne oder eine lustige Begegnung gehabt oder eine Begebenheit gesehen“, sagt Brigitte Gottuk. Einige Beiträge werden, wenn der Verfasser es genehmigt, in der Eckernförder Zeitung veröffentlicht.

Die Pastorin steht auch für Gespräche zur Verfügung

Die Verfasser dürfen auch gern den Wunsch nach einem Gespräch am Telefon oder unter freiem Himmel mit Brigitte Gottuk angeben. Alle Einsendungen sollten als PDF an brigitte.gottuk@kkre.de oder in Papierform an Pastorin Brigitte Gottuk, Gartenstr. 9, 24340 Eckernförde, geschickt werden.