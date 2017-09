Wie soll es weitergehen? : Tourismuskonzept auf dem Prüfstand

vergrößern 1 von 2 Foto: archiv 1 von 2

Eckernförde | Es ist fast elf Jahre her, dass sich Eckernförde ein Tourismuskonzept verpasste. Jetzt entschied die Ratsversammlung auf Antrag der CDU, dass das Konzept unter der Beteiligung von Touristik, Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft fortgeschrieben werden soll – nicht ohne eine umfassende Diskussion im Vorfeld.

CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Heldt wies auf die Entwicklung der Stadt seit dem Erstellen des Tourismuskonzepts hin. „Damals hatten wir kein zukunftsfähiges Konzept. Wir hatten zu wenig Hotels, überwiegend Ferienwohnungen und eine Gastronomie zwischen Bistro und Imbiss.“ Die Wertschöpfung sei mit 30 Millionen Euro zu gering für ein Ostseebad gewesen. Mit dem Dienstbeginn von Stefan Borgmann als Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) und der städtischen Investitionen in ihre Infrastruktur sei es bergauf gegangen: Unterkünfte, Restaurants und Cafés nahmen qualitativ und quantitativ zu. Die Übernachtungen stiegen von 126 000 im Jahr 2008 auf 224 000 im Jahr 2016, die Wertschöpfung beträgt mittlerweile 65 Millionen Euro.

Dennoch sei nicht alles gut, sagte Heldt. Es gebe zunehmend kritische Stimmen an einem Hotel am Exer und Menschen, die eine Verknappung an Wohnraum durch Ferienwohnungen befürchten oder die Vielzahl von Veranstaltungen beklagen. „Bedenken, die berechtigt sind und die Politik vor neue Herausforderungen stellen“, so Katharina Heldt. „Wir brauchen jetzt eine Handlungsanweisung, die geeignet ist, Eckernförde zukunftsfähig zu machen.“ Das solle unter fachlicher Beratung und unter Beteiligung der Bürgerschaft geschehen.

Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Klimach-Dreger betonte die Bedeutung der Fortschreibung, hatte aber zuvor einen Änderungsvorschlag an der Formulierung unterbreitet, der von der CDU akzeptiert wurde: „Die Konzeption zur touristischen Entwicklung der Stadt Eckernförde aus dem Jahr 2007 wird nach Auswertung durch die ETMG und Vorstellung in den zuständigen Gremien mit externer professioneller Begleitung unter Beteiligung von Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürgern fortgeschrieben. Der Bürgermeister wird gebeten, die erforderlichen Schritte einzuleiten. Erforderliche Mittel sind in den Haushalt 2018 einzuplanen.“

Matthias Huber, Fraktionsvorsitzender des Bürger-Forums ging das in Teilen zu weit: „Ich wünsche mir eine Bremse“, sagte er. Die Konzeption müsse zunächst von der ETMG bewertet und dann in einer Bürgerversammlung vorgestellt werden. „Erst, wenn alle den gleichen Infostand haben, kann man überlegen, wie es weitergeht.“ Im Anschluss müsse eine Ideensammlung erfolgen. „Wir stehen dem Antrag nicht entgegen, werden uns aber maximal enthalten.“ Rainer Bosse (SSW) schlug vor, erst die noch aufzustellenden Leitlinien zur Bürgerbeteiligung abzuwarten, um zu sehen, wie damit umgegangen werden soll, und erfuhr Unterstützung von Jenny Kannengießer (Grüne). Doch dem erteilte Martin Klimach-Dreger (SPD) unter anderem aus Zeitgründen eine deutliche Absage.

Am Ende wurde der Antrag ohne Gegenstimme angenommen. Es enthielten sich Thorsten Peuster (SSW), das Bürger-Forum und die Grünen.