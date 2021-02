Seltene Gäste : Tordalken und Basstölpel in der Eckernförder Bucht gesichtet

Die Vögel sind hier normalerweise nicht heimisch. Vermutlich liegt ihr Vorkommen am guten Nahrungsangebot an Kleinfisch.

Eckernförde | Schon mancher seltener Gast hat in den vergangenen Jahren die Eckernförder Bucht besucht: Wale, Delfine und Kalmare waren hier, auch Thunfische fanden den Weg in den Meeresarm. Weiterlesen: Zehn Meter langer Wal in der Eckernförder Bucht gesichtet Beim ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.