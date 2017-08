Rehabilitation : Top-Klinik im Norden der Republik

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Damp | Besser geht es nicht, das hat die Patienten-Befragung der Deutschen Rentenversicherung Bund ergeben. In keiner der 79 beteiligten bundesweiten Vergleichskliniken für Rehabilitation im Bereich Neurologie beurteilten die Patienten ihren rehabedingten Behandlungserfolg so gut, wie in der neurologischen Abteilung der Helios Rehaklinik Damp. Prof. Dr. Matthias Köhler, Ärztlicher Direktor der Klinik, ist „sehr stolz auf das tolle Ergebnis“. Patienten, die für neurologische Erkrankungen wie Schlaganfall, Multipler Sklerose oder Parkinson behandelt werden, wählten die Damper Klinik mit der Abteilung Neurologie zur Nummer 1 in Deutschland.

Aber auch Patienten, die mit orthopädischen Leiden sowie zur Rehabilitation nach kardiologischen Erkrankungen wie Herzinfarkt, Herzschwäche oder einer Bypass-Operation nach Damp kamen, fanden ihre rehabedingte Behandlung sehr gut. So landete die orthopädische Abteilung unter den top zehn Prozent bundesweit und die Kardiologie landete bei der Patientenbefragung im vorderen Viertel.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund versendet jedes Jahr an Patienten etwa zwei bis drei Monate nach ihrer Rehazeit einen Fragebogen, erläutert Prof. Köhler. Dabei liegen der aktuellen Befragung Antworten von über 72 000 Patienten vor, die zwischen August 2015 und Juli 2016 in einer der 626 Rehaeinrichtungen bundesweit in Behandlung waren.

Bereits in den Vorjahren schnitten die Damper Abteilungen der Rehaklinik bei der Bewertung durch die Patientenbefragung der Rentenversicherung sehr gut ab. Im Bereich der Neurologie konnte die Zufriedenheit sogar noch deutlich gesteigert werden. Ließ die Klinik in der Bewertung aus dem Vorzeitraum noch 85 Prozent der anderen Kliniken hinter sich, so liegt sie nun an der absoluten Spitze. Dabei bescheinigt die Befragung der Klinik in allen Befragungskriterien wie Verbesserung des Gesundheitszustandes, der psychosomatischen Beschwerden, der Leistungsfähigkeit in Beruf, Freizeit und Alltag, des gesundheitsförderlichen Verhaltens, der körperlichen Beschwerden und des Rehaerfolges insgesamt signifikant überdurchschnittliche Behandlungserfolge.

In den orthopädischen Abteilungen stellten 85 Prozent der Damper Patienten bei sich rehabedingte Verbesserungen fest; das sind zwölf Prozent mehr als im Mittel (73 Prozent) der Vergleichseinrichtungen. Bei den kardiologischen Patienten sahen 83 Prozent der Befragten in Damp einen rehabedingten Behandlungserfolg – sieben Prozent und damit statistisch signifikant mehr als im Mittel der Vergleichskliniken (76 Prozent).

„Solche Ergebnisse sind nur durch das ganze Rehateam möglich“, stellt Prof. Köhler fest. So werde in Damp ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, bei dem im Kreis der Ärzte, Therapeuten und anderer Fachleute über und mit Patienten beraten wird, wie ihnen am besten geholfen werden kann, erklärt Dr. Martin Peller, Chefarzt Neurologie. „Alle sind hochmotiviert.“ Zugleich hat die Klinik in den vergangenen Jahren die Inhalte der Rehabilitationsangebote verbessert, ergänzt Dr. Anja Spies, Chefärztin Orthopädie II. Gerade im Bereich der Ergotherapie konnte viel ergänzt werden. „Inhalte wurden berufsbezogen überarbeitet, damit Patienten noch besser auf ihren Alltag und eben auch den Berufsalltag vorbereitet werden können“, erklärt sie. Ein hohes Ziel ist, so erklärt Prof. Köhler, dass Patienten nachhaltig etwas mitnehmen, Übungen aber auch Alltagstipps und Lebenseinstellungen, um mit ihren Einschränkungen ihr Leben zu meistern.

Dagmar Weiß (57) aus Dortmund, die seit 1985 die Rehaklinik Damp fast jährlich besucht, sitzt im Rollstuhl. Dank der jährlichen Reha ist sie wie auch Mitpatient Volker Hörnlein aus Ostwestfalen voll berufstätig geblieben. „Hier lerne ich neue Sachen kennen und nehme viele Tipps für zu Hause mit“, sagt sie. Und für Hörnlein ist der Aufenthalt in Damp „immer eine Zeit, um den Akku aufzutanken für den Alltag.“

Für das Team der Rehaklinik zeigt das Ergebnis nach Ansicht von Prof. Köhler, dass man sich nicht auf den schon guten Vorjahren ausgeruht hat. Die Qualität auf dem hohen Niveau zu halten und in Details noch etwas besser zu werden, dass sei die Herausforderung.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 15.Aug.2017 | 06:44 Uhr