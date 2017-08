Küche trifft Garten : Tim Mälzer: Talkgast in der Baumschule Bech

vergrößern 1 von 2 Foto: Hasler 1 von 2

Owschlag | “Garten trifft Küche” heißt es am 16. September von neun bis 17 Uhr in der Baumschule Bech. Neben Gaumenschmaus der besonderen Art wird es an diesem Tag viele Aktionen, Informationen und Tipps rund um Garten und Küche geben. Mit dabei sind der Starkoch Tim Mälzer, Apfelexperte Meinolf Hammerschmidt und “Extrem-Botaniker” Jürgen Feder sowie RSH-Moderator Carsten Kock. Der Karten-Vorverkauf beginnt am Montag, dem 7. August 2017. Das Rahmenprogramm verspricht viel Abwechslung. So werden zwei Foodtrucks von “Speisenwerft bei Tim Mälzer” für Geschmacksüberraschungen sorgen: Süßkartoffelpommes mit Trüffelmayo zur homemade Currywurst oder Husumer Rind auf Kartoffelstampf mit lila Ur-Möhren sorgen schon beim Hören für Hungergefühle. Edeka Haas wird mit einer Paellapfanne vor Ort sein und im “Landfrauen-Café” gibt es selbstgebackene Tortenspezialitäten der Landfrauen Hüttener Berge und Umgebung in großer Auswahl. Die jüngeren Besucher werden sich über Ponyreiten, Hüpfburg und Kinderolympiade freuen. “Es ist uns wichtig, dass die Veranstaltung naturnah, regional und familienfreundlich rüber kommt”, erläutert Stephan Lübbers, der für die Organisation zuständig ist. “Zu jeder vollen Stunde haben wir einen besonderen Programmpunkt”, erzählt der Gärtnermeister, dem die Freude auf das Event ins Gesicht geschrieben steht. (siehe Infokasten).

Zusätzlich bietet Jürgen Feder um 9.30 Uhr eine Exkursion an. Frei nach seinem Buch “Feders kleine Kräuterkunde: Das Essen liegt auf der Straße” vermittelt der Extrembotaniker spannende Informationen zu den essbaren Pflanzen am Wegesrand. Für diese Botanik-Safari müssen die Tickets direkt auf der Homepage von Jürgen Feder erworben werden. Zum Ende der Veranstaltung gibt eine Tombola. Parkplätze stehen im Gewerbegebiet und auf angrenzenden Koppeln in großer Anzahl zur Verfügung. “Außerdem wollen wir das Schulprojekt “Mut zur Wildnis” (wir berichteten) unterstützen. Deshalb spenden wir 50 Cent von jeder Gelände-Eintrittskarte und einen Euro von jeder Karte für die VIP-Talkrunde für die Schulhofneugestaltung,” erläutert Lübbers.

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 7. August, im Gartencenter oder unter www.baumschule-bech.de. Eintrittskarten für das Gelände kosten 3 Euro (Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre sind frei) und die Karten für die VIP-Talkrunde von 14 bis 16 Uhr kosten inklusive Geländeeintritt 10 Euro (bis 15 Jahre 8 Euro).