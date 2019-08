Eckernförde: Kita-Projekt mit OIC und Green Screen : „Tierisch grün“ – Projektarbeit im Zeichen der Natur

Die künftigen Schulkinder der Kindertagesstätte im Jungfernstieg lernen die heimische Tierwelt kennen.

von Gernot Kühl

26. August 2019, 15:45 Uhr

Eckernförde | Startschuss für eine neue Kooperation: 15 fünf- und sechsjährige künftige Schulkinder der städtischen Kindertagesstätte Mitte direkt an der Strandpromenade haben sich gestern im benachbarten Ostsee Info-Center (OIC) die heimischen Meerestiere und obendrein zwei Kurzfilme aus der Reihe „Animanimals“ der Filmemacherin Julia Ocker angeschaut, die auch beim Internationale Naturfilmfestival Green Screen gezeigt werden oder worden sind. Kino, Fühlbecken und Geschicklichkeitsspiele – das kam bei den Kindern hervorragend an und weckte ihr Interesse. Der Vormittag war gleichzeitig der Auftakt zur Erlebniswoche „Tierisch grün“, in denen die Kinder mit allen Sinnen viel über die heimische Natur erfahren sollen, sagte Erzieherin Kira Gerlach. Zusammen mit ihrer Kollegin Silke Bundtzen sowie Ria Marzian (Green Screen) und Bianca Flegel (OIC) hatte sie den Tag organisiert. In dieser Woche stehen noch weitere Aktionen auf dem Programm, bei denen die Kinder ihre Umgebung und die heimische Ostsee-Tierwelt kennenlernen werden.