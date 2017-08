Kabarett : Tiefsinniges „D Saster“ begeistert

vergrößern 1 von 1 Foto: querhammer 1 von 1

Gettorf | Hier bekamen alle ihr Fett weg – jedenfalls fast alle. Das Leipziger Kabarett „Die Pfeffermühle“ war mit der Produktion „D Saster“ zu Gast in Gettorf. Polizei und Überwachungsstaat, die Bundeswehr, Rassismus, Rechtspopulismus und die AfD machten den Auftakt, bevor die etablierte Politik an der Reihe war: Gabriel, Schulz und die „alte Tante“ SPD – „Totgeglaubte schnarchen länger.“ Besonders schwer traf es die FDP. Angela Merkel wurde vorwiegend privat auf die Schippe genommen. Ihr Mann rufe jeden Sonnabend nach 20 Uhr im Kanzleramt an. Nach Hause kommen solle sie und endlich hinschmeißen. Er habe Sauerbraten gekocht.

Auch der ganz normale Extremismus kam zur Sprache. Denn irgendwie sei alles nur noch extrem in unserer Gesellschaft, diagnostizierten die Kabarettisten. Beispiel Eltern und Kinder: Ein Förster trat auf und schilderte seine Erfahrungen. Er wollte, dass endlich Kinder in den Wald kommen, also machte er ihn kurzerhand zum Erlebniswald. Die Kinder kamen in Begleitung ihrer Mütter, ausgestattet mit Schutzhelmen und Rettungsdecken. Eine Mutter trug ihren Achtjährigen, bis ihr der Förster glaubhaft versichert hatte, dass der Waldweg auch frei von Krustentieren sei. Die Mutter einer Elfjährigen hatte Angst, dass der Bach Spuren von Erdnüssen enthalten könnte. Eine andere Mutter startete bei Waldbrandwarnstufe vier eine Signalrakete, nachdem ihr Siebenjähriger an einem Bach abgerutscht war und bis zu den Knöcheln im Wasser stand. Vorher hatte sie vergeblich versucht, den Förster davon zu überzeugen, den Bach abzustellen. Der Förster nahm die Erlebniswald-Schilder am Ende entnervt wieder ab, um endlich wieder seine Ruhe zu haben. Seitdem ist er wieder allein im Wald – und die Kinder sicher zu Hause vor dem Computer. Die Zuschauer waren dabei, als ein werdender Vater seinen Elternführerschein machte. Zum Schluss kam die praktische Übung am Plastikmodell. Ein verpflichtender Sprachkurs wurde dem jungen Vater auferlegt, weil er nicht in der Lage sei, mit dem Baby zweisprachig zu kommunizieren. Strafpunkte gab es dafür, dass er das Baby grundlos angelächelt hatte, weil das nicht in die Leistungsgesellschaft passe, auf die das Kind ja vorbereitet werden müsse. Dazu kam noch ein „Lächeln-Vermeidungs-Kurs“.

Eine wenig „schöne“ Zukunft erlebten die Zuschauer in der Arztpraxis. Hannelore erschien dort, um sich zu beschweren, dass etwas fürchterlich schief gegangen sein müsse. Sie hatte ihren Ehemann von eben diesem Arzt manipulieren lassen, weil sie mit ihm nicht mehr zufrieden war. Der Versuch war missglückt, also wollte sie Korrektur. Der Arzt schloss ihren Mann an seinen Computer an, stellte ihn zunächst auf die Werkseinstellung zurück und dann nach ihren Wünschen neu ein: charmant, mit Interesse für den Kleingarten und für Kultur und ein bisschen Sex. Diesmal gelang die Prozedur fast, mit Ausnahme der Kultur – für den Arzt war Fußball Hochkultur. Hannelores Kultur-Verständnis war dann doch ein anderes. Das Programm endete mit dem Auftritt von Donald Trump, der erst Gesellschaft von Wladimir Putin erhielt und schließlich von seiner Ehefrau. Als Zugabe gab es dann noch einmal den sehnsüchtigen Anruf des Gatten der Kanzlerin.

Die 200 Zuschauer waren begeistert. Gislén Engelmann, Matthias Avemarg und Frank Sieckel von der Leipziger Pfeffermühle brachten die Gäste gleichmaßen zum Lachen und zum Nachdenken. Renate Bielawa (69) aus Gettorf hatte die Pfeffermühle nicht nur zum ersten Mal selbst erlebt, sondern vorher nie von dem Ensemble gehört. Ihre Zwischenbilanz in der Pause: „Unglaublich gut, extrem tiefsinnig.“ Amtsvorsteher Kurt Arndt (62) war ebenfalls begeistert, obwohl seine SPD nicht besonders gut weggekommen war. „Es war für jeden etwas dabei, sehr aktuell, politisierend und auf den Punkt gebracht, wie gutes Kabarett eben sein soll.“ Werner Schneemann (76) aus Gettorf war begeistert: „Spitzenmäßig!“ Er hatte die Pfeffermühle schon mehrmals in Leipzig erlebt. Seine Lebensgefährtin Hiltrud Misfeldt (76) aus Dobersdorf pflichtete ihm bei. Besonders gut habe ihr die Parodie auf die Bundeswehr gefallen.

Das „D Saster“-Ensemble der Pfeffermühle war zwei Wochen lang in Schleswig-Holstein auf Tour. Nach dem Auftritt in Gettorf ging es wieder zurück nach Leipzig. Veranstalter war der Gettorfer Seniorenbeirat. Mit dem Auftritt der Pfeffermühle endete die diesjährige Seniorenwoche in Gettorf.



