Thundermother spielt vor The Boss Hoss

von Arne Peters

31. Januar 2020, 17:28 Uhr

Eckernförde | Den Eckernfördern steht am 4. und 5. Juli ein geballtes Musik-Wochenende bevor. Am Sonnabend stehen bei „Rock am Strand“ The Boss Hoss auf der Bühne, am Sonntag spielen beim „Strand Open Air“ Max Giesinger und Silbermond. Jetzt hat Veranstalter Daniel Spinler von der Baltic Eventmanagement GmbH die Vorband von „The Boss Hoss“ bekannt gegeben: Mit Thunder Mother holen sich die Berliner Country-Rocker knallharte Frauenpower auf die Bühne.

Die schwedische Hard-Rock-Band wurde 2009 von Gitarristin Filippa Nässil gegründet. Nachdem Sängerin Guernica Mancini mit ihrer blues-getränkten Stimme vor zwei Jahren zu der Truppe stieß, begann ein steiler internationaler Aufstieg.

Einlass von „Rock am Strand“ am 4. Juli ist ab 16 Uhr, Beginn ist um 17 Uhr. Tickets für beide Open-Air-Festivals gibt es unter anderem im Kunden-Center der Eckernförder Zeitung, Kieler Straße 55.

>www.rock-am-strand.de