Plauderton und rasante Musik : Thorsten Wingenfelder im Eckernförder „Spieker“

Der „Fury in the Slaughterhouse“-Gründer Thorsten Wingenfelder trat zum ersten Mal für den „Hut“, also die Spenden des Publikums auf.

18. Oktober 2020, 15:27 Uhr

Eckernförde | Am Freitag war Thorsten Wingenfelder live im „Spieker“ zu erleben, und die Kneipe war mit 50 angemeldeten Gästen voll, so gab es das Hygienekonzept vor. Wingenfelder – wer kennt ihn nicht? Er – 1966 in Hamburg geboren – gründete 1986 in Hannover gemeinsam mit Bruder Kai und drei weiteren Musikern die Rockband „Fury in the Slaughterhouse“. Nach großen Erfolgen und zahlreichen Auszeichnungen löste sich 2008 die Band auf. Die beiden Brüder Thorsten und Kai gründeten die deutschsprachige Band „Wingenfelder“.

Nun war Thorsten Wingenfelder also live im „Spieker“ zu erleben. Gerrit Baumeister und Spieker-Wirt Thomas Kunkowski hatten ihn nach Eckernförde holen können. Mit Wiedererkennungsmerkmal Hut und mehreren Gitarren versehen, rockte Wingenfelder das urige Lokal. Er füllte mit seiner rasanten Musik und viel privaten Geschichten im Plauderton den letzten Winkel, ließ die Besucher mitsingen und die wohlbekannten Rhythmen klatschen. Man sah sogar mindestens ein schwingendes Begeisterungslicht. Ohne Pause, ohne Play-list, ohne Zeitgefühl ging es ab – intensiv und leidenschaftlich oder auch mal leise, verhalten, nachdenklich verstrich Stunde um Stunde. Wingenfelder zog alles in seinen Bann.

Ganz alleine bestritt er den Abend allerdings nicht, es gab ein Vorprogramm. Thorsten Wingenfelder hatte Freunde mitgebracht und stellte das Duo „Landschaft“ mit Ingalisa Graf (Gesang) und Jan Graf (Gitarre, Gesang) sehr engagiert vor. Er arbeite gern mit ihnen zusammen, unterstütze sie auf ihrem Weg nach oben, fühle sich als ihr Coach. Die Lieder der beiden gingen ans Herz, waren zumeist in Deutsch und Plattdeutsch gesungen, sehr rhythmisch, sehr nordisch.

Von Nebelfrauen in feuchten Gewändern war zu hören, von Gruselgeschichten aus dem Wendland, von Lebensmut und dankbaren Erinnerungen an die „Verliebungen“ der Jugendzeit. Ab und zu unterstützte Henning Schröder die beiden als „Rhythmusgruppe im Miniaturformat“.

Thorsten Wingenfelder war dann zu Beginn seines Auftritts „ungewohnt nervös“. Sein Lampenfieber nahm man ihm ab, sah ihm seine anfängliche Nervosität gerne nach. Vergaß er mitten zwischen kraftvoller Gitarre und lautem Gesang plötzlich seinen Text, war ihm das als Einzigem im „Spieker“ unangenehm, denn seine Gäste liebten ihn so hundertprozentig live. Wie zur Entschuldigung meinte er: „Das ist auch das erste Mal, dass ich für den Hut spiele.“

Bald aber fühlte er sich ganz zu Hause. Getragen von der Sympathie seiner Zuhörerschaft, brachte er ganz zugewandt umwerfende Musik, plauderte er zwischen den einzelnen Stücken aus dem privaten Nähkästchen. So schmetterte er „Alles ist gut-gut-gut für mich, vielleicht bin ich auch gut so für euch!“ Es gab viel Rückblick – zum Teil mit Bedauern („Früher war alles besser“), aber auch die musikalische Aufforderung, mit sich und der Zeit Frieden zu machen, das Leben „in vollen Kannen“ zu genießen: „Unser Heute ist das Gestern von morgen. Es lohnt sich zu leben, zu lachen, staunen und weinen.“ Im letzten Drittel des Lebens müsse man seine großen Kinder ziehen lassen, sich von Freunden vorzeitig verabschieden. „Wenn euch das zu düster ist, stellt euch noch was zu trinken hin.“