Therapie-Greifvögel im Kurpark

vergrößern 1 von 2 Foto: Falknerderherzen.de 1 von 2

Kurzfristig hat die Eckernförde Touristik und Marketing GmbH eine besondere Attraktion für Eckernförde an Land gezogen. Am Mittwoch, 16. August, um 15 Uhr kommt Falkner Achim Häfner mit seinen Greifvögeln in den Kurpark. Die Vorführungen sind kostenfrei.

Der 57-jährige aus Neustadt an der Weinstraße beschäftigt sich bereits seit seinem 14. Lebensjahr intensiv mit Greifvögeln. Zum einen faszinieren ihn die majestätischen Vögel, zum anderen weiß er um deren therapeutische Wirkung. Häfners Greifvögel sind allesamt Therapietiere, mit denen er Schulen, Kindergärten, Behinderteneinrichtungen, Altenheime, Kliniken und Hospize besucht. Flugshows oder Jagdvorführungen kennen seine Vögel nicht. Sie sind vielmehr gezielt ausgebildet zum Kuscheln, zum Anfassen, zum Spüren und Fühlen. Häfner besucht mit ihnen Autismuskranke, geistig Behinderte, Körperbehinderte, Demenz-Patienten und Schwerstkranke. Gerade in Hospize und Pflegeheime geht der „Falkner der Herzen“, wie er auch genannt wird, besonders häufig, um todkranken Kindern oder Senioren in den letzten Wochen ihres Lebens letzte Wünsche zu erfüllen. In Hamburg wird Häfner in Kürze mit seinen Vögeln Wachkoma-Patienten behandeln. Es war der Chefarzt der Unfallchirurgie des Uni-Klinikums persönlich, der ihn während des „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ (MPS) in Basthorst dazu einlud. Kaum einer der Besucher wird sich einer Gänsehaut erwehren können, wenn der Falkner über diese überwiegend ehrenamtliche Arbeit berichtet, beispielsweise von dem zehnjährigen spastisch gelähmten Mädchen, das die Köpfe seiner Vögel ertastete, indem es sie in den Mund nahm, oder von der demenzkranken Bewohnerin eines Pflegeheims, die überglücklich eine seiner Eulen an die Brust drückte, um danach ihre letzten Atemzüge zu tun.

Überall, wo Achim Häfner auftritt, sind die Besucher fasziniert von seiner Berichten und seinen Greifvögeln. Ihm selbst ist der Rummel fast unheimlich: „Ich mag das Rampenlicht gar nicht so gerne und nehme mich da lieber etwas zurück.“ Aber vielleicht ist es ja gerade diese Bescheidenheit und zugleich das Urige und Knorrige an ihm, der verschmitzte, pfälzische Humor, verbunden mit der großen Liebe zu seinen Tieren und noch mehr zu den Menschen, die Häfners Beliebtheit ausmachen.