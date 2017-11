Aktuelle Stunde in der Ratsversammlung : Thema Parken spaltet die Politik

vergrößern 1 von 2 Foto: Statdt eckernförde / michael packschies 1 von 2

von Gernot Kühl

erstellt am 07.Nov.2017

Im Grunde geht es darum, dass Autofahrer ihre Fahrzeuge möglichst kostengünstig und nah am Geschehen abstellen können, von dort möglichst schnell und bequem in die Geschäfte kommen, Cafés und Restaurants besuchen, die Einkäufe im Auto verstauen und schnell und staufrei wieder nach Hause kommen. Doch das Parken in der Innenstadt wird zunehmend schwieriger und ist in Eckernförde längst zum Politikum geworden. Gibt es genügend Parkplätze, wie sollen die wegfallenden kompensiert und wo die neuen gebaut werden? Sollen überhaupt noch so viele Parkplätze gebaut werden, die zum toten Raum mutieren können, wenn kein Fischmarkt, kein Super-Badewetter und kein Piratenspektakel Zehntausende in die Innenstadt drängen lassen? Um diese und andere Fragen ging es gestern Abend in der Aktuellen Stunde der Ratsversammlung, die die CDU beantragt hatte. Am Ende ein Minimalkonsens: Parken in der Innenstadt ist sehr komplex, es wird keine einfachen Lösungen geben.

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Heldt wies auf die wachsende Attraktivität Eckernfördes durch die innerstädtischen Bauprojekte Hafenspitze sowie Nooröffnung und Bahnhofsgelände mit ihren Wohnungen, Geschäften, Nahversorger und Kino hin, die noch mehr Menschen ins Zentrum ziehen würden. Das sorge für zusätzlichen Autoverkehr in der Innenstadt, zusätzliche Parkflächen müssten daher schnellstens geschaffen werden, „um einer Verschärfung der Engpässe“ vor allem im Sommer zu entgehen. Heldt forderte Gespräche mit dem Bahnhofs-Investor, um die Zahl der Parkplätze am Schulweg von 490 auf 600 zu erhöhen. „Das Minimalziel inklusive 3. Gleis sollte nicht schlechter sein als der Status Quo.“ Sie kritisierte die Grünen für deren öffentliche Brüskierung des Wirtschaftskreises, der sich für mehr innenstadtnahe Parkplätze einsetzt. „Eine funktionierende Innenstadt muss attraktiv und erreichbar sein“, so Heldt. Am Grünen Weg solle großzügig aufgestockt werden, und am Bahnhof sollten so viele Parkplätze wie möglich entstehen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Klimach-Dreger sieht das ganz anders. Das Parkraumproblem werde leider viel vehementer diskutiert als andere Themen, „wenn’s ums Auto geht, setzt die Vernunft häufig aus.“ Er sprach sich für einen „Einklang der Verkehre“ aus, „wir wollen die Stadt nicht durch Autos und Individualverkehr überfrachten.“ Eine Aufstockung der Parkkapazitäten westlich der Bahn am Grünen Weg sei vernünftig, am Schulweg jedoch hätten sich neue Perspektiven ergeben, die dem reinen Parkplatzbau vorzuziehen seien.

Matthias Huber vom Bürger-Forum wies auf die Komplexität der Planung hin. Zuerst Parkplätze zu bauen und sich danach „um den Rest zu kümmern, wird nicht funktionieren.“

Rainer Bosse, Fraktionsvorsitzender des SSW, riet dazu, zunächst dass für 75 000 Euro in Auftrag gegebene Gutachten zur Parkplatzsituation in der Innenstadt abzuwarten und auf dieser Grundlage zu diskutieren und zu entscheiden. Der Bau von 600 Parkplätzen am Schulweg sei jedoch für ihn „verkehrstechnisch totaler Quatsch“ angesichts der anstehenden Verkehrsberuhigung in den angrenzenden Straßen Reeperbahn und Schulweg.

„Wir bauen doch keine Parkhäuser für vier Veranstaltungen im Jahr“, echauffierte sich der grüne Fraktionschef Edgar Meyn. Die Grundlast sei gedeckt, für die Nachfragespitzen im Sommer müssten Lösungen gefunden werden. „Wir planen nicht für Autos, wir planen für Menschen“, sagte Meyn. Ziel müsse es sein, den Innenstadthandel als „Erlebnisraum“ zu stärken und den Verkehr weitgehend draußen zu lassen. „Wir müssen eine Stadt schaffen, in der man leben und nicht parken möchte.“

Rainer Beuthel, Fraktionsvorsitzender der Linken, riet dazu, das Parkraumkonzept abzuwarten, und dann unter Abwägung aller Argumente die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Bewertung der unterschiedlichen Verkehrsarten und die Bedarfsberechnungen der Experten seien dafür unerlässlich. „Wir brauchen die Expertise als Entscheidungsgrundlage“, so Beuthel.