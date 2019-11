Landjugend Bünsdorf : Theaterabend mit im König Ludwig

Erneut führt die Landjugend Bünsdorf ihr neues Theaterstück auf. Mit dabei ist die Landjugend aus Revensdorf.

von Achim Messerschmidt

15. November 2019, 12:51 Uhr

Bünsdorf | „Dat Speel üm Jupiter“ heißt der plattdeutsche Zweiakter, den die Landjugend Bünsdorf in dieser Saison einstudiert hat. Premiere feierte das Ensemble mit der Komödie im Oktober bei ihrem traditionellen Ernteball. Wer die Aufführung damals verpasst hat, hat am Freitag, 22. November, die Chance, das Theatererlebnis nachzuholen. Ab 19.30 Uhr wird das Stück beim Theaterabend im „König Ludwig“ aufgeführt. Mit dabei ist dann auch die Landjugend Lindau-Revensdorf, die ebenfalls auf der Bühne stehen und ihr aktuell Stück aufführen wird. Der Eintritt an dem Abend ist frei. Über eine Spende freuen sich die Jugendlichen.