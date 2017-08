Theatergemeinschaft : Theater mit Oma und Känguru

vergrößern 1 von 4 Foto: Arno Declair 1 von 4





„Man muss auch mal andere Wege gehen“, sagt die Vorsitzende der Theatergemeinschaft und fährt gut damit. Sechs Stücke werden jedes Jahr von Tourneetheatern in der Stadthalle aufgeführt, bislang war auch stets ein Klassiker darunter. Für Astrid Rix ist dieser Klassiker kein Muss, auch ohne ihn ist die Bude voll. „Im vergangenen Jahr waren zwei Stücke komplett ausverkauft und die anderen zu 85 bis 90 Prozent ausgelastet“, sagt sie. Sie führt das auf die qualitativ hochwertigen Ensembles zurück und die Auswahl der Stücke, die auch in der kommenden Saison eine gute Mischung darstellen. Das neue Programmheft ist schon auf dem Markt und liegt öffentlich aus.

Auch wenn die Stadthalle im kommenden Jahr saniert wird – die Aufführungen finden statt. Sie wurden etwas vorverlegt, so dass die Theatergemeinschaft im April mit ihrem Programm durch ist.

Die Saison beginnt am 29. September, wenn das „Neue Globe Theater“ aus Potsdam die Tragikomödie „Indien – eine Schnitzeljagd durch die deutsche Provinz“ spielt: Restaurant-Inspektor Heinz Bösel und die Aufsichtskraft Kurt Fellner machen zusammen Urlaub in Brandenburg. Während der eine die Matratzen und der andere die Schnitzel testet, entdecken sie, was echte Männerfreundschaft ausmacht: saufen, streiten, sich versöhnen.

Am 9. Oktober geht es weiter mit dem a.gon-Theater aus München und der Komödie „Paulette – Oma zieht durch“: Oma Paulette muss von Grundsicherung leben, ist verbittert, bösartig und extrem rassistisch. Doch dann nimmt sie ihr Leben in die Hand und wird zur erfolgreichen Geschäftsfrau. Kleiner Schönheitsfehler: Paulette dealt mit weichen Drogen.

In „Die Dinge meiner Eltern“ spielt Gilla Cremer am 4. November Agnes, die das Haus ihrer verstorbenen Eltern leeren soll. Doch an jedem Gegenstand scheint noch so viel Leben zu hängen. Erinnerungen an die Familie und die eigene Kindheit springen aus Schubladen und Schränken.

Den „Mythos Marilyn“ beschreibt die musikalisch-literarische Hommage von Peter Baumann am 26. Januar. Die Lebensgeschichte der Schauspielerin wird anhand einer Versteigerung in einem Auktionshaus nachgezeichnet.

Was im Programm der Theatergemeinschaft nicht fehlen darf, ist das Kabarett, das diesmal wieder die Magdeburger Zwickmühle liefert. Am 24. März heißt es „Kommt Zeit, kommt Tat“.

Den Abschluss bildet die Burghofbühne Dinslaken mit „Die Känguru-Chroniken“ am 14. April. Marc-Uwe Kling spricht darin mit seinem imaginären Mitbewohner über alle drängenden Fragen unserer Zeit: Ist das Liegen in einer Hängematte schon passiver Widerstand? Und ist rechts vor links die Äußerung reaktionärkonservativer Unterdrückungsmuster?

Fast 300 Abonnenten zählt die Theatergemeinschaft, „und es kommen ständig neue hinzu“, so Astrid Rix. Insgesamt 420 Sitzplätze gibt es in der Stadthalle. „Auch ein Mini-Abo ist möglich: Dabei legt man sich auf drei der sechs Stücke fest.“ Und mit einem „Taxischein“ kann man sich sogar für drei Euro nach Hause fahren lassen. Bis zum 31. August sind Kartenbestellungen noch bei Astrid Rix unter Tel. 04351- 8830488 möglich. Ab September läuft der Kartenvorverkauf für alle Vorstellungen über das Kunden-Center der Eckernförder Zeitung, Kieler Straße 55.

> www.theater-eckernfoerde.de

von Arne Peters

erstellt am 29.Aug.2017 | 06:00 Uhr