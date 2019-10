Eckernförde : Theater Grenzenlos zeigt „Was ist Liebe?“

Kinder und Jugendliche proben zurzeit ein Stück über Liebe ein. Es wird am 19. Oktober um 15.30 Uhr in der Aula der Pestalozzischule gezeigt. Der Eintritt ist frei.

von Arne Peters

16. Oktober 2019, 15:34 Uhr

Eckernförde | Eltern lieben ihre Kinder, Kinder lieben Spielzeug, Hunde lieben Knochen. Sätze wie diese, werden kaum hinterfragt, doch: Was genau ist eigentlich Liebe? Frank Arff vom „Theater Grenzenlos“ hat nachgebohrt und ein Stück geschrieben, das sich genau damit beschäftigt: „Was ist Liebe?“ Mit 14 Kindern und Jugendlichen probt er zusammen mit seiner Assistentin Anna-Lena Goetze zurzeit das Stück ein, das am Sonnabend, 19. Oktober, um 15.30 Uhr in der Aula der Pestalozzischule aufgeführt wird. Jeder ist eingeladen, der Eintritt ist frei.

Das Theaterstück zeigt verschiedene Geschichten, die alle durch eine Vorleserin mit einem roten Faden zusammengehalten werden. „Es sind wahre Geschichten dabei, aber auch ausgedachte“, erklärt Frank Arff. Zum Beispiel die Geschichte von Julia „Butterfly“ Hill, die 1997 einen Mammutbaum in Kalifornien bestieg und zwei Jahre darauf lebte, um ihn vor dem Abholzen zu retten.

„Das ist die Liebe zur Natur“, so Arff. „In anderen Geschichten geht es um Liebe zum Leben, um Liebe als Heilmittel gegen Krankheiten und natürlich um die Liebe zwischen Menschen.“ Sein Fazit: „Ohne Liebe ist alles nichts. Wir brauchen mehr Liebe als Grundeinstellung in der Gesellschaft.“

Frank Arff wird mit seinem „Theater Grenzenlos“ seit einigen Jahren einmal im Jahr von der städtischen Kulturbeauftragten Andrea Stephan beauftragt, ein Theaterprojekt für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren zu veranstalten – so auch in diesem Jahr. Die jungen Schauspieler haben eine Woche Zeit, das Stück einzustudieren, am Ende steht eine öffentliche Aufführung. Die meisten Teilnehmer sind Wiederholungstäter: 10 der 14 Teilnehmer sind teilweise seit Jahren immer wieder dabei.