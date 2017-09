Green Screen : „The Ivory Game“ räumt ab

vergrößern 1 von 2 Foto: Terrra Mater 1 von 2

von Arne Peters

erstellt am 18.Sep.2017 | 05:29 Uhr

Eckernförde | Der Film „The Ivory Game“ ist der große Abräumer des diesjährigen Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen. Die investigative Reportage über die Abgründe des illegalen Elfenbeinhandels hat bei der Preisverleihung am Samstagabend gleich drei der begehrten Trophäen gewonnen: Green Report, beste Postproduktion und bester Film. Den Heinz-Sielmann-Preis erhielt die deutsche Produktion „Zugvögel – Kundschafter in fernen Welten“, der Preis für die beste Kamera ging an „Wildes Neuseeland – Im Reich der Extreme.“ Den sh:z-Publikumspreis gewann „Terra X: Eine Erde – viele Welten / Der Dschungel“.

Es war die erste Preisverleihung, die der neue Festivalleiter Dirk Steffens locker und humorvoll moderierte. Der Fernsehmoderator („Terra X“) und Wissenschaftsjournalist konnte gleich zu Beginn einen neuen Rekord verkünden: Er zählte bis zum Samstagabend 17 800 Festivalbesucher: „Wir werden erstmals die 18 000er-Grenze knacken.“ Zudem seien 164 Filmemacher aus zehn Ländern zu Gast beim Festival – wieder ein Rekord.

Einer von ihnen war Walter Köhler, Produzent und Autor von „The Ivory Game“ und Chef der Produktionsfirma Terra Mater in Wien. Er erklomm dreimal die Bühne. Für den Film, bei dem unter anderem die von Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio gegründete Filmproduktionsgesellschaft „Appian Way“ mitwirkte, ermittelte das Filmteam um die Regisseure Richard Ladkani und den oskarnominierten Kief Davidson 16 Monate verdeckt, um das globale Netz des Elfenbeinhandels aufzudecken. Dabei war das Team bei den Recherche- und Dreharbeiten vor Ort Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt. Der Film läuft als Video on Demand in der Online-Videothek Netflix.

Preisträger Walter Köhler erklärte bei der Entgegennahme der Preise: „Dieser Preis ist nur die zweitgrößte Auszeichnung für den Film. Die größte ist, dass China durch den Film beschlossen hat, am 1. Januar 2018 den legalen Handel mit Elfenbein zu verbieten.“ Der Film zeige, dass man als Filmer etwas verändern könne: „Also Kollegen, macht weiter!“ Allerdings sei das nicht ungefährlich. Ein Kollege sei in Tansania auf offener Straße von zwei bezahlten Killern ermordet worden. „Mir fiel ein Stein vom Herzen, als unser Team wieder zu Hause war.“

Unter den Gästen des Festivals war unter anderem auch Ministerpräsident Daniel Günther, der zu Beginn eine kurze Rede hielt. „Wie stolz bin ich, dass ich zu einem solchen Festival in meiner Heimatstadt gehen kann“, sagte er und versprach: „Ich will gern mithelfen, die Bedeutung des Festivals noch weiter hinauszutragen, und alles tun, damit Green Screen so toll bleibt.“

