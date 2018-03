Hans Lucke gibt Amt ab : Tennisclub Blau Gelb Eckernförde ohne 1. Vorsitzenden

Auf der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Blau Gelb Eckernförde konnte kein neuer Vorsitzender gefunden werden. In vier Wochen ist eine erneute Mitgliederversammlung erforderlich.

Eckernförde | Der Tennisclub Blau-Gelb Eckernförde hat seit Sonntag keinen ersten Vorsitzenden mehr. Wie bereits im Vorjahr angekündigt, legte Hans Lucke auf der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim aus gesundheitlichen Gründen das Amt nieder. Fünf Jahre hatte der 77-Jährige das Amt des Vorsitzenden inne. Im Vorfeld habe man schon einige geeignete Kandidaten gefragt, erklärte Hans Lucke auf Nachfrage unserer Zeitung. „Aber es fand sich in der Versammlung niemand für das Amt. Früher war es eine Ehre, Vorsitzender zu sein.“

Trotz des fehlenden ersten Vorsitzenden bleibt der 219 Mitglieder starke Verein handlungsfähig. Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen wurden Dr. Martina Berkenkemper-Harken für zwei Jahre als zweite Vorsitzende und Peter Reelmann als zweiter Beisitzer bestätigt. Berkenkemper-Harken und Kassenwart Dr. Michael Büchler übernehmen die Aufgaben des geschäftsführenden Vorstands. Susanne Fiss wird neue Sportwartin, sie übernimmt das Amt von Michael Bott. Da Nick Bartels nicht erneut zur Verfügung stand, blieb der Posten des ersten Beisitzers aus Mangel an Kandidaten unbesetzt. Vor Eintritt in die Wahlen erinnerte Hans Lucke an die Höhepunkte des vergangenen Jahres. Erstmals konnten wieder Clubmeisterschaften durchgeführt werden, in denen sich im Duell Alt gegen Jung die erfahrenen Spieler durchsetzen konnten. So konnte Hans Lucke dem Mitglied Renate Schröder zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft in ihrer Altersklasse gratulieren. Positiv hob er die Mitgliederentwicklung des Vereins hervor. „Nach vielen Jahren des Rückgangs konnte die Mitgliederzahl erstmals gesteigert werden“, sagte er. Erneut soll die beitragsfreie Mitgliedschaft, bei der im ersten Halbjahr lediglich Kosten für das Gruppentraining anfallen, neue Spieler für den Tennissport gewinnen. Auch der Tag der offenen Tür Ende April soll der Öffentlichkeit den Tennissport näherbringen. Unter Anleitung des Club-Trainers können Interessierte erste Bälle schlagen. Im vergangenen Jahr investierte der schuldenfreie Club außer in der Herrichtung der Außen-Plätze weiter in die veraltete Infrastruktur des Clubhauses. Auch in diesem Jahr sind einige Sanierungsprojekte geplant: So soll das Dach im Bereich der Damenumkleideräume für rund 7000 Euro repariert werden und die Terrasse des Clubhauses in Eigenarbeit für rund 1000 Euro saniert werden. Der Club hofft dabei auch auf beantragte Zuschüsse von Land, Kreis und Stadt. Innerhalb von vier Wochen muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. Einziger Tagesordnungspunkt: Wahl des ersten Vorsitzenden.

>Ehrungen: 40 Jahre: Dieter Robbert, 25 Jahre: Renate Schröder, Jens-Uwe Rohde, Holger Rohlfs und Rainer Stolte