Lärmschutz : Tempo 30 für den Sandkrug

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht verfügt eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, die Stadt reagiert trotzdem. Der Kläger zieht weiter vor das Bundesverwaltungsgericht.

von Arne Peters

31. März 2018, 06:11 Uhr

Eckernförde | Der Lärmschutz an der B 76 beschäftigt nun das Bundesverwaltungsgericht. Ein Anwohner der Wohnanlage Sandkrug hatte die Stadt unter anderem auf Maßnahmen zur Lärmreduzierung an der Bundesstraße verklagt und ein Urteil am Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht erwirkt. Die meisten seiner Forderungen sind negativ beschieden worden, allerdings wird die Stadt, die bislang Lärmschutzmaßnahmen ablehnte, verpflichtet, neu darüber zu entscheiden und bis dahin kurzfristig zwischen 22 und 6 Uhr als zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h anzuordnen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – und wird es vorläufig auch nicht. Denn dem Kläger geht es nicht weit genug. Er hat Revision eingelegt, die vom Gericht nicht zugelassen wurde. Dagegen hat er eine Nicht-Zulassungsbeschwerde am Bundesverwaltungsgericht eingelegt, das nun entscheiden muss.

Für den Anwohner stellt der Verkehrslärm eine gesundheitliche Beeinträchtigung dar. Besonders der Schlaf und die Aufenthaltsqualität auf dem Sandkruggelände und dem Südstrand würden stark eingeschränkt. Das Oberverwaltungsgericht hatte nach dem Verkehrsrecht geurteilt, was der Kläger jedoch kritisiert. Seiner Meinung nach müsse seine Klage nach dem Immissionsschutzrecht behandelt werden – deshalb der Gang vor das Bundesverwaltungsgericht.

Er fordert weitergehende Maßnahmen als nur eine Geschwindigkeitsreduzierung über Nacht. So schlägt er beispielsweise Tempo 30 auch am Tage inklusive Aufstellen von stationären Blitzgeräten vor. Seiner Meinung nach sollte ein Durchfahrverbot von Lkw über 12 Tonnen am Tag sowie von Lkw über 7,5 Tonnen in der Nacht gelten. Mittelfristig sind seine Überlegungen weitergehend: Er schlägt eine Verengung der Straße im Straßenabschnitt Südstrand auf 5,50 Meter vor, ebenso den Bau von zwei Verkehrsinseln zwischen Sandkrug und Strandpavillon sowie eines Kreisverkehrs auf Höhe der Ampelanlage Altenhof und die Einrichtung und Verlängerung von Abbiegespuren auf Höhe Domstag, Einfahrt Sandkrug und Parkplatz Südstrand. Als langfristige Maßnahme schwebt ihm die Verlegung der B 76 in einen Tunnel oder auf eine Umgehungsstraße vor.

Das Oberverwaltungsgericht ist seiner Forderung nach einer langfristigen Reduzierung des Lärmpegels unter 55 Dezibel am Tag und 45 Dezibel in der Nacht zwar nicht nachgekommen, hat aber bestätigt, dass die Lärmbelastung die Grenze der Zumutbarkeit überschreitet. Laut einem Sachverständigengutachten liegen die Lärmpegel auf dem Sandkruggelände bei 68 Dezibel tags und 61 Dezibel nachts und überschreiten damit die laut Verkehrslärmschutzverordnung für Mischgebiete festgelegten Immissionsgrenzwerte um 4 Dezibel tags und 7 Dezibel in der Nacht. Das ist laut Urteilsbegründung „mehr als erheblich“ und auch angesichts der Funktion der Straße als Bundesstraße „unzumutbar“. Eine Pflicht zum Einschreiten sieht das Gericht aufgrund des „mehr als nur zögerlichen Verhaltens“ der Stadt jedoch nur hinsichtlich der nächtlich erreichten Pegelwerte.

Auf die angestrebten 55 Dezibel habe der Kläger keinen Anspruch, dafür jedoch auf eine „ermessensfehlerfreie Entscheidung“ der Stadt. Diese war aufgrund eines eigenen Lärmgutachtens jedoch davon ausgegangen, dass es keine unzumutbare Belastung gebe. Eine „ordnungsgemäße Ermessensausübung“ der Stadt sei laut Gericht nicht erkennbar. Soll heißen: Die Stadt hat sich nicht wirklich mit eventuellen Lärmminderungsmaßnahmen beschäftigt. Das muss sie jetzt nachholen.

Sie hatte argumentiert, dass die Einführung einer Tempo-30-Zone auf einer Bundesstraße unverhältnismäßig sei. Zudem sei schon in der Baugenehmigung für den Wohnpark Sandkrug auf den Verkehr als Einschränkung hingewiesen worden.

Das ließ das Gericht nicht gelten. Stattdessen müsse die Stadt nun erwägen, ob die B 76 auch tagsüber bei Tempo 30 in der Lage sein werde, den Verkehr aufzunehmen. Immerhin wird schon seit Jahren bei Veranstaltungen oder großem Publikumsandrang am Südstrand als zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h angeordnet, um ein Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Allerdings kann die Stadt auch zu einem anderen begründeten Ergebnis kommen oder andere Maßnahmen ergreifen.

Doch wie gesagt: Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, eventuell kommt es zu einem weiteren Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, sollte dieses der Beschwerde des Klägers stattgeben. Das Ordnungsamt hat jedoch angekündigt, trotzdem zu reagieren: Nach Ostern soll auf der B 76 nachts zwischen 22 und 6 Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/ h im Bereich des Sandkruggeländes eingerichtet werden.