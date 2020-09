Telekom treibt 5G im Kreis voran

55 Mobilfunk-Standorte mit neuer Technik erweitert

von Yannick Kitzinger

23. September 2020, 16:28 Uhr

Eckernförde | 5G ist im Kreis Rendburg-Eckernförde angekommen. Die Telekom hat nach eigenen Angaben in den vergangenen neun Monaten 55 Standorte im Kreisgebiet mit 5G erweitert, die für schnelleres Surfen im Internet mit dem Handy sorgen sollen. Bei 5G handelt es sich dabei um eine neue Entwicklungsstufe im Mobilfunk. Sie soll vor allem die mobile Datenübertragung durch größere Kapazitäten innerhalb einer Mobilfunkzelle revolutionieren. „Durch den Ausbau verbessert sich die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis. Insgesamt steht damit mehr Bandbreite zur Verfügung. Außerdem wird auch der Empfang in Gebäuden besser“, heißt es vom Unternehmen.

Neben den herkömmlichen Standorten in Ortschaften dienen einige Stationen – etwa Altenholz, Borgstedt oder Groß Wittensee – der Versorgung entlang der Autobahn. Standorte wie die in Molfsee, Rendsburg, Mühbrook oder Osterrönfeld sollen zudem die Versorgung entlang der Bahnstrecke sichern. „Mit der Erweiterung um 5G erhält der Landkreis einen digitalen Standortvorteil“, so die Telekom.

Die Telekom betreibt im Kreis Rendsburg-Eckernförde aktuell 98 Mobilfunk-Stationen. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 99 Prozent. Bis 2022 sollen laut Unternehmen weitere 32 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind im selben Zeitraum an vier Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant. Der LTE-Ausbau ist laut einer Mitteilung des Unternehmens deshalb wichtig, weil alle LTE-Standorte im zukünftigen 5G-Netz genutzt werden.

„Trotz erschwerter Bedingungen während der Corona-Krise haben wir LTE und 5G wie geplant weiter ausgebaut. Unsere Netze arbeiten zuverlässig. Unsere Techniker haben über 18.000 Antennen für 5G fit gemacht,“ sagt Telekom-Deutschland-Chef Dirk Wössner.

Die Telekom hat nach eigenen Angaben aktuell das größte 5G-Netz in Deutschland. Vodafone bietet 5G laut eigener Netzausbaukarte in Schleswig-Holstein bisher an fünf Standorten an – unter anderem in Büdelsdorf und bei Kappeln. Vergangenen Monat teilte Vodafone mit, den Ausbau des 5G-Netzes im Land vorantreiben zu wollen. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, zunächst an den 71 bestehenden Mobilfunkstationen anbringen, teilte ein Unternehmenssprecher damals mit. Das Unternehmen Telefónica will nach eigenen Angaben mit seinem O2-Netz bis Ende 2021 vor allem Großstädte mit 5G ausrüsten. Bis Ende 2022 sollen 30 Großstädte mit insgesamt 16 Millionen Einwohnern versorgt werden. Gleichzeitig könne 5G bundesweit projekt- und anwendungsbezogen ausgebaut werden.

Mancherorts im Kreis regt sich allerdings auch Widerstand gegen den 5G-Ausbau. In Eckernförde etwa hat die Initiative „Picknick im Funkloch“ 510 Unterschriften gegen die Einführung der 5G-Technologie im Ostseebad gesammelt. Bereits Anfang Februar hatte die Gruppe sich erstmals mit einem offenen Brief an die Ratsversammlung gewandt und vor den vermeintlich gesundheitlichen Gefahren durch die 5 G-Technik gewarnt.