Neptunstaufe : Taufe mit „Wattwurm“ und „Möwenschiss“

vergrößern 1 von 3 Foto: ape 1 von 3

Eckernförde | Es ist ein jahrzehntealter Brauch: Wer seinen ersten Wachdienst bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) an einer Küste schiebt, erhält die Neptunstaufe. Bei dem öffentlichen Ritual müssen die Täuflinge den Meeresgöttern Neptun und Poseidon die Ehre erweisen, sich im sportlichen und Geschicklichkeitswettkampf messen und nicht zuletzt die „Speisen der Küste“ zu sich nehmen.

Elf neue Wachgänger im Alter zwischen 16 und 19 Jahren aus ganz Deutschland stellten sich gestern dem Ritual am Strand, bei dem ihnen auch die Augen verbunden wurden und ihnen jeweils ein Löffel „Möwenschiss“ dargereicht wurde. „Der besteht aus Quark, Apfelmus und etwas Salz“, erklärt Wachleiter Philipp Parche. „Aber wenn man das nicht weiß, kann das fürchterlich schmecken. Es ist reine Kopfsache.“ Genauso der „Wattwurm“, von dem die Täuflinge abbeißen müssen, und der sich als Lakritzstange entpuppt. Für alle Beteiligten und Zuschauer ein großer Spaß.

20 Jahre ist es her, dass Volkmar Paulus das Ritual über sich ergehen ließ. Seither hat er jedes Jahr zwei Wochen seines Urlaubes geopfert, um in Eckernförde Wachdienst zu schieben und zu versehen und auf die Sicherheit der Strandgäste zu achten. Jetzt wurde der 45-jährige Berliner für sein ehrenamtliches Engagement vom DLRG-Landesgeschäftsführer Thies Wolfhagen im Namen des Bundesverbandes geehrt. „Einen Rettungsfall hatte ich bislang nicht“, erzählt der Familienvater, dessen Frau und Sohn während seiner Wachzeit Urlaub in Eckernförde machen. „Aber Schnittwunden, Bienenstiche und Quallenverbrennungen.“ Er engagiert sich, „weil es Spaß macht und man viele Leute kennenlernt“. Und ein Ende ist nicht abzusehen: Der Schlosser und Faustballtrainer will weitermachen. Dank gab es auch von Touristik-Geschäftsführer Stefan Borgmann.

Die DLRG sorgt vom 15. Mai bis 15. September mit ehrenamtlichen Helfern für die Sicherheit am Strand zwischen OIC und Südstrand – täglich von 9 bis 18 Uhr. In diesem Jahr war es bislang ruhig. So kümmerten sich die Helfer um Quallenverbrennungen, Schnittwunden, Wespenstiche, erschöpfte Schwimmer und ein Kajak mit Wassereinbruch.

von Arne Peters

erstellt am 19.Aug.2017 | 06:05 Uhr