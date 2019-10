Stadtbücherei Eckernförde : Taschenbücher, Romane oder Bilderbücher zum Schnäppchenpreis

Noch bis zum 26. Oktober findet unter der Leitung der neuen Chefin der Stadtbücherei, Anke Lager, der Bücherflohmarkt statt.

Eckernförde | Romane, Taschen- und Sachbücher sowie Kinderliteratur – Bücherfreunde finden auf dem Herbstflohmarkt in der Stadtbücherei zurzeit jede Menge Titel zum Schnäppchenpreis. Auch großformatige Bilderbücher, DVDs und Musik-CDs sind auf den Tischen im Eingangsbereich aufgebaut. Noch bis Sonnabend, 26. Oktober, gibt es Taschenbücher für 50 Cent und gebundene Ausgaben für 1 Euro.

Gleich am ersten Tag (19. Oktober) herrschte ein großer Publikumsandrang in der Bibliothek. „Der erste Tag ist immer der stärkste“, sagt Anke Lager.

Insgesamt 34.500 Titel führt die Stadtbücherei. Jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst werden Flohmärkte veranstaltet, um Platz für neue Medien zu schaffen. Seit Mai ist Anke Lager, die neue Leiterin der Stadtbücherei, für die Organisation verantwortlich. Die Schleswigerin hat die Stelle von Verena Leonhardt übernommen, die in Elternzeit gegangen ist. „Es war mein Wunsch, nach Eckernförde zu kommen“, verrät Anke Lager. Zuvor hat die gelernte Buchhändlerin und diplomierte Bibliothekarin in Flensburg gearbeitet. Eckernförde habe sie bereits von einigen Besuchen gekannt. „Die Stadt ist zwar klein, aber ich habe sie zugleich immer als weltoffen empfunden.“ Mit offenen Armen sei sie auch im März, als sie die Stelle der stellvertretenden Leiterin übernahm, empfangen worden, „sowohl von den Kollegen als auch von den Lesern.“

Gleich zwei grundlegende Aufgaben warteten auf die neue Chefin. Die erste Aufgabe war die Umstellung auf die Selbstverbuchung der Nutzer bei der Ausleihe mithilfe der neuen Chiptechnik Radio Frequency Identification (RFID), die noch unter der Federführung von Verena Leonhardt vorgenommen wurde. Diese werde mittlerweile gut von den Lesern angenommen, so Lager. „Wir sind ja aber auch da und unterstützen bei Bedarf gerne.“ Eine weitaus größere Aufgabe hinsichtlich der Organisation dürfte für Anke Lager und ihre Mitarbeiterinnen der Umzug der Stadtbücherei im Frühjahr 2020 in die Willers-Jessen-Schule sein. Aufgrund der anstehenden Sanierung der Stadthalle wird diese Aktion notwendig.

Zu den sieben Mitarbeiterinnen gehört seit September auch Caroline Weck – sie ist die neue stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei.

Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei, Am Exer, Öffnungszeiten: Di, Do, Fr 10 bis 18.30 Uhr, Mi 10 bis 14 Uhr, Sa 10 bis 14 Uhr