Tanzen mit 68 Figuren im Kopf

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Arne Peters

erstellt am 06.Sep.2017 | 12:12 Uhr

Square Dance ist ganz einfach: Der „Caller“ sagt an, welche Figur man tanzen muss und die Tänzer richten sich einfach danach. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn wer nicht nur in seinem eigenen, sondern auch in anderen Clubs tanzen will, muss sich graduieren lassen. Ein neuer Kurs steht bei den „Coast Dancers“ Eckernförde kurz bevor.

Erst Ende Juli haben drei „Auszubildende“ unter den kritischen Augen von Square Dancern anderer Clubs ihre Prüfung abgelegt. Die „Coast Dancers“ tanzen Modern American Square Dance. Für die „Singing Calls“ und die Choreografie verwendet der Caller – er sagt singend die Tanzfiguren an – unterschiedlichste Musikrichtungen: vom Westernsong über Techno bis hin zu Oldies und mitunter auch Klassik, entsprechend aufgepeppt und flott vorgetragen.

68 Figuren müssen gelernt und beherrscht werden, bevor man für das Tanzniveau „Mainstream MS“ graduiert werden kann. Erst mit dieser Graduierung darf weltweit in anderen Clubs getanzt werden, denn die Tanzfiguren sind international gleich. Die frisch graduierten Tänzer erkannten, dass ein Clubabend mit nur bekannten Tänzern etwas anderes ist als ein Clubabend mit Gasttänzern von anderen Clubs – in diesem Fall aus Kiel, Nortorf, Preetz und Wilster. Clubcaller Peter Laubach und Bodo von Reth heizten den Tänzern ordentlich ein, so dass die Frauen und Männer reichlich gefordert waren. „Auch das macht den Reiz des Square Dance aus“, sagt Square Dancer Dr. Jürgen Zander, „die schnelle und richtige Umsetzung der angesagten Tanzfiguren vom Kopf in die Füße, und das hält fit.“ Die Ausbildung zum Square Dancer erfolgt an den Clubabenden. Die Coast Dancers Eckernförde haben sich mit ihren beiden Callern Peter Laubach und Bodo von Reth für ein System mit drei Modulen entschieden. Die 68 MS Figuren werden auf drei Ausbildungseinheiten verteilt. Besonderheiten des Square Dance sind: Es gibt keine Wettbewerbe. „Getanzt wird aus Spaß an der Bewegung nach vielseitiger Musik und man erlebt ein Stück Geselligkeit“, sagt Jürgen Zander. „Ein weiteres schönes Merkmal ist, dass die Tänzer jeden anderen Club auf der Welt besuchen und dort tanzen können. So sind die benachbarten Clubs in Schleswig-Holstein gut befreundet, und man besucht sich regelmäßig, wie bei dieser Graduation.“ Die Clubabende finden immer mittwochs ab 19.10 Uhr in der Turnhalle des Berufsbildungszentrums an der Fischerkoppel statt. Ein neuer Square-Dance-Kurs startet am 13. September. Dieser und zwei weitere Abende sind kostenlos.

> Infos unter www.coastdancers.de oder beim Präsidenten Hansi Günther unter Tel. 04351/ 43574.