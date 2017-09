Ortsjubiläum : Tanz und Theater zum Jubiläum

vergrößern 1 von 4 Foto: dis (3) 1 von 4





Thumby | Mit einem Tanzfest im Zelt vis-a-vis des Schlie Krogs am Ufer der Schlei wurde am Sonnabend die Veranstaltungsreihe zur 750-Jahrfeier des Thumbyer Ortsteils Sieseby fortgesetzt.

Bevor aber zur Live-Musik von Bine und Matze bis in den Morgen getanzt und gefeiert wurde, hatte die Gemeinde alle Thumbyer Bürger zum Spanferkel-Essen und offiziellen Teil eingeladen. Dabei war es Bürgermeisterin Ulrike von Bargen eine große Freude, neben Altbürgermeister Jochen Siebke auch viele Bürger und zahlreiche Gäste zu begrüßen. So war die Familie von Christoph Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glückburg der Einladung ebenso gerne gefolgt wie zahlreiche Bürgermeister des Amtes Schlei-Ostsee und dessen Amtsvorsteher Rainer Röhl.

Besondere Glückwünsche überbrachte Kreispräsident Lutz Clefsen, der an die bewegte Geschichte des Ortsteils erinnerte. Zugleich lobte er die Einrichtung eines Flächendenkmals im Unterdorf Siesebys, um die Besonderheit für die nächsten Generationen zu erhalten. Dabei dankte er den Bürgern und all denen, die die besonderen Anlagen für künftige Generationen erhalten.

Amtsdirektor Gunnar Bock betonte, so schlimm all die Kriege, Nöte und Schwierigkeiten des Lebens in den zurückliegenden Jahrhunderten auch waren, „ohne sie wäre man heute nicht hier“. In ihren Grußworten hatte von Bargen bereits an die von den Siesebyern bejubelte Vorbeifahrt des dänischen Königs Friedrich des VI. auf einem Dampfschiff im Jahr 1833 erinnert. Inzwischen befinde sich Sieseby mitten in der vierten industriellen Revolution, so Bock. Sei damals die Dampfmaschine der Motor der Entwicklung gewesen, so sei es nun der Ausbau des Glasfasernetzes für das digitale Zeitalter, auch in Sieseby, dafür sorge der Breitbandzweckverband.

Bürgermeisterin von Bargen skizzierte in ihrer Begrüßung kurz und bündig die lange Geschichte und verwies gerne auf die von Claus Voigt erstellte und seinem Vater Kurt begonnene Dorfchronik. „Nur dank ihnen wissen wir, dass wir Jubiläum haben“, sagte sie. Sie dankte der Dorfgemeinschaft für das lebendige Dorfleben, bei dem die Freiwillige Feuerwehr Sieseby unverzichtbar sei.

Besonderen Dank sprach die Bürgermeisterin dem Organisationsteam der Festveranstaltungen aus, das seit Juni des Vorjahres geplant hätte. Am 10. Juni 2017 fand der Auftakt der Feierlichkeiten in der Siesebyer Kirche statt. Den Abschluss bildet am 8. September ein Konzert mit Samuel Harfst in der Siesebyer Kirche.

Sonnabend leitete eine kleine Gruppe der Snutensnackers Loose den bunten Abend mit dem Stück „90. Geburtstag einer alten Dame“ auf Plattdeutsch ein. Sieglinde Andersen, Burkhard Römer und Wilfried Langusch sorgten für beste Unterhaltung.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 04.Sep.2017 | 06:59 Uhr