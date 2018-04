SandSation : Tanz der Hände im Sand

Die Sandkünstlerin Irina Titova lädt am 8. April zu einer nostalgischen Bilderreise um die Welt ein.

von Arne Peters

05. April 2018, 06:06 Uhr

Eckernförde | Irina Titova braucht für ihre Kunst nicht viel: eine von unten beleuchtete Glasplatte, eine Leinwand und etwas, das es hier im Norden zuhauf gibt: Sand. Wenn sie die feinen Körner durch ihre Hände rieseln lässt, zaubert sie in atemberaubender Geschwindigkeit bewegende Bildgeschichten auf Glas, fantasievoll und vergänglich. Mit ihrer Show „Sandsation – In 80 Bildern um die Welt“ tourt die russische Sandkünstlerin derzeit durch Deutschland und ist am 8. April auch in der Stadthalle Eckernförde zu Gast, um ihr Publikum auf eine nostalgische Weltreise frei nach Jules Verne zu entführen.

Die russische Künstlerin gehört zur absoluten Königsklasse der Sandkunst. In „Sandsation“ finden sich die Zuschauer in Jules Vernes Traumwelten wieder, die aus Millionen von tanzenden Lavasandkörnern in Bildern zum Leben erwachen, immer humorvoll und mit einem Augenzwinkern. Die Sandbilder sind eingebettet in einen Filmsoundtrack und werden von Joachim Kerzel als Erzähler begleitet. Der bekannte Synchronsprecher verleiht seine markante Stimme an Hollywoodgrößen wie Jack Nicholson, Robert De Niro, Sir Antony Hopkins und Dustin Hoffman. Die Erzählung zu „Sandsation – In 80 Bildern um die Welt“ stammt aus der Feder von Katrin Wiegand, die als freie Autorin unter anderem für Hörbücher, Radiocomedy und das Theater arbeitet.

„Sandsation – In 80 Bildern um die Welt“ ist die erste Produktion einer Sandmalerei-Show, die als vollwertige Theatershow in ganz Deutschland tourt. Bisher gab es von unterschiedlichen Sandkünstlern – es gibt in Berlin auch ein Sandtheater – nur Städte-Shows mit Bildern zu Wahrzeichen, aber ohne zusammenhängende Geschichte.

Irina Titova misst in ihrer Show der Musik große Bedeutung bei. „Für jede künstlerische Inszenierung – und besonders für Sand – ist Choreografie das Wichtigste“, erklärt sie. „Sandmalerei ist wie ein Tanz der Hände.“

Sandmalerei ist eine relativ neue Kunstform. Sie lebt vom Zusammenspiel von Licht, Musik und sich immer wieder verändernden Bildern, die offenbar schwerelos ineinander übergehen. Die Künstlerin malt auf einer von unten beleuchteten Glasplatte, der Schatten durch den darauf gestreuten Sand – bei Titova ein Gemisch aus Lava- und Flusssand – wirkt wie ein Scherenschnitt. Durch die ineinander übergehenden Bilder, die direkt in ihrer Entwicklung aufgezeichnet und auf eine Großleinwand projiziert werden, entsteht ein Animationseffekt, der die Geschichte lebendig wirken lässt.

Es war ein Zufall, der die 27-jährige Moskauerin Irina Titova vor acht Jahren zur Sandmalerei kommen ließ. „Als Kunsttherapeutin arbeitete ich mit autistischen und taubstummen Kindern“, erzählt sie. Sandspieltherapie sei eine gängige Praxis. Dafür werden normalerweise sandgefüllte Rahmen mit einem blauen Boden verwendet. Durch einen Fehler wurden jedoch Rahmen mit Beleuchtung geliefert. Am ersten Tag verbrachte sie fünf Stunden, um am Sandtisch zu zeichnen. Die Kinder waren fasziniert und genauso schnell begeistert. „Es war interessant zu beobachten, wie taubstumme Kinder mit der Technik umgingen. Für sie sind die Hände ihr Sprachorgan und so entstand eine Symbiose aus Sprache und Zeichnung, die mir für meine Zukunft geholfen hat, eine Show zu kreieren. Schließlich male ich nicht nur, sondern erzähle eine Geschichte.“



>Karten für „Sandsation – In 80 Bildern um die Welt“ am Sonntag, 8. April, 19 Uhr, in der Stadthalle gibt es unter anderem im Kunden-Center der Eckernförder Zeitung, Kieler Straße 55

