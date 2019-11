Unicef Eckernförde : Talent-Show für Kinder in Not

Die traditionelle Unicef-Gala in Eckernförde lockte am Sonntag mit einem begeisternden Programm über 300 Gäste in die Stadthalle.

25. November 2019, 08:30 Uhr

Eckernförde | Unicef - das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen besteht seit 30 Jahren und setzt sich weltweit für die Rechte der Kinder ein.

„Dazu gehört auch ein Recht auf Kindheit“, sagte Klaus Röder am Sonntagnachmittag vor der Eröffnung der Eckernförder Unicef-Gala den Spendenaufruf. Gemeinsam mit Ingrid Miertsch leitet er seit 2005 erfolgreich die Unicef-Gruppe in unserer Stadt.

Das zehnköpfige Eckernförder Unicef-Team organisiert ehrenamtlich mit der Unterstützung der Stadt Projekte wie den Weltkindertag auf dem Rathausmarkt, den beliebten Flohmarkt am Freitag an den Sprottentagen oder die Projekttage an der Peter Ustinov- und Jungmannschule.

„Die Spendeneinnahmen aus der heutigen Gala kommen ohne Abzüge den Flüchtlingskindern in und um Syrien zugute“, erklärte Klaus Röder und erläuterte: „Wir dürfen nicht vergessen, dass viele syrische Kinder mehr als fünf Jahre in Flüchtlingslagern leben müssen. Mit unseren Spenden kann Unicef für Lebensmittel, frisches Wasser und eigens eingerichtete Spielecken sorgen, die den Kindern etwas Kindheit zurückgeben.“

Diesen Worten schloss sich Ratsfrau Birgit Guhlke, stellvertretende Bürgervorsteherin, in ihrer Begrüßungsrede an. Sie ermunterte mit den Worten „Da geht doch noch was“ die Eckernförder Schulen, sich an den Unicef-Projekten zu beteiligen.

Das Programm des Nachmittags, dessen Moderation Luna Elstorpff und Finn Oltmann von der Jungmannschule übernommen hatten, wurde vom Orchester „Minetolto“ der Peter Ustinov Schule musikalisch eröffnet. Die Bläser unter Leitung von Maren Burau unterhielten das Publikum mit Jazz- und Swingmusik.

Die Ballettschule Helmke Frenzel gehört in Eckernförde zur Unicef-Gala einfach dazu. Die jungen Elevinnen im Alter von 6 bis 17 Jahren zeigten Tänze aus „La Filleule Des Fees“ und riefen mit ihrem Spitzentanz Bewunderung hervor.

Anschließend trat Eva-Maria Steinbach-Carstensen. Leiterin des Schulchors der Richard Vosgerau Schule, an den Flügel und leistete musikalische Unterstützung. Die Mädchen und Jungen der vierten Klasse boten ihren Gesang in Kombination mit akrobatischen Einlagen dar und ernteten begeisterten Applaus. Mit einem „Mitmach-Lied“ wurde das Publikum zum Mitsingen animiert und erstaunlicherweise ließ sich keiner lange bitten. Das rhythmische im Takt-Mitklatschen allerdings stellte den ein oder anderen allerdings vor echte Herausforderungen. Mit einem besinnlichen „Mein Licht geht auf und leuchtet“ sorgte der Chor abschließend sogar für eine erste weihnachtliche Stimmung.

Der Sprottenschule Chor unter Leitung von Heinke Marquardt führte das Programm fort und erstaunte mit den bekannten Popsongs „Alles in meinem Kopf“ von Andreas Bourani, dem einstigen Grand-Prix-Gewinnerlied von Nicole „Ein bisschen Frieden“ und schließlich Michael Jackson unvergessenes „Makethe world a better place“.

Vor der halbstündigen Pause begeisterten die jüngsten Darsteller aus der KiTa Püschenwinkel die Zuschauer. Mit ihren lustigen Kinderliedern bewies die kleine vorrangig aus Jungen bestehende Gruppe, dass Singen durchaus nicht nur eine „Mädchensache“ mehr ist.

Nach der Pause wurde es akrobatisch. Die Darbietung von Face Kiel konnte sich durchaus mit dem Können von Profis messen. Die spritzig-tänzerischen Einlagen wurden mit einer faszinierenden Köperbeherrschung kombiniert und mit verdientem, stürmischen Applaus entsprechend belohnt.

Eine ebenfalls hervorragende Choreographie präsentierten anschließend die Mitglieder vom Verein Dance & Fly Eckernförde. Eine der jugendlichen Tanzakrobatinnen ist Freia Knigge (sie tatsächlich weitläufig mit Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge, seines Zeichens verantwortlich für die noch heute gültigen Tischmanieren, verwandt) berichtete vor der Veranstaltung, dass im Verein Kinder und Jugendliche im Alter von ein bis 20 Jahren gemeinsam trainieren. Sie selbst nimmt zweimal in der Woche am Training teil und gibt zusätzlich jüngeren Vereinsmitgliedern Trainingsstunden. Besonders stolz sind die Mädchen auf ihre Wettkampf-Turnanzüge in den Farben gold, schwarz und weiß.

Immerhin haben sich in diesem Eckernförder Verein schon bemerkenswerte Erfolge eingestellt, denn Freia wurde in diesem Jahr als Siegerin bei den Turnkreis-Meisterschaften gekürt.

Den Abschluss einer fulminanten Show bildete der erfolgreiche Karate-Verein Fuji-Yama unter der Leitung des langjährigen Trainers Andreas Frahm. Dieser Verein zeichnet sich bereits viele Jahre für seine großartige Unterstützung von der Eckernförder Unicef-Projekte aus – kaum ein Weltkindertag findet ohne einen Auftritt von Fuji-Yama Eckernförde statt.

Und diese Unterstützung wurde auch in der Spendensumme deutlich. Immerhin kamen an diesem Nachmittag beachtliche 1700 Euro zusammen, die sich aus den Eintrittsgeldern und dem Brezel-Verkauf während der Pause ergaben.

Eine Summe, für die das Kinderhilfswerk Unicef vielen syrischen Kindern in den Flüchtlingslagern ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.