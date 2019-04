Plus-Mint-Forschertage in Louisenlund : Talent-Scouting an der Schlei

70 Schüler aus ganz Deutschland nehmen in Louisenlund am Auswahlverfahren für eines der vier Internate teil.

von Achim Messerschmidt

12. April 2019, 16:23 Uhr

Louisenlund | Wenn die etwa 70 Mädchen und Jungen morgen Louisenlund wieder verlassen und in die Ferien fahren, dann wissen sie noch nicht, an welcher Schule es nach dem Sommer weitergehen soll. Seit Mittwoch nehmen die Acht- und Neuntklässler aus ganz Deutschland an den plus-MINT-Forschertagen an der Schlei teil – ihr größter Wunsch ist, von einem der vier am plus-MINT Programm teilnehmenden Internate als Top-Talent ausgewählt zu werden. Die vier Internate, das sind neben Louisenlund und Sankt Afra in Sachsen die Schule Birklehof in Baden-Württemberg und die Landesschule Pforta in Sachsen-Anhalt.

Gerade in den MINT-Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik macht den 70 Schülerinnen und Schülern so schnell keiner was vor. Aufgrund hervorragender schulischer Leistungen, Teilnahme an Wettbewerben, aber auch sozialen Engagements haben sie sich für die Forschertage, der letzten Stufe des Auswahlverfahrens qualifiziert. „Gut 100 haben sich beworben, 70 sind jetzt dabei“, sagt Dr. Dierk Suhr, Geschäftsführer des Vereins zur MINT-Talentförderung und Leiter des MINT-Programms der Stiftung.

16 Schüler besuchen derzeit jeweils die neunte, zehnte und elfte Klasse des MINT-Programms in Louisenlund. Während ihres vierjährigen Ausbildungsgangs von Klasse 9 bis 12 werden sie in enger Partnerschaft mit Wirtschaft und Wissenschaft in einer MINT-Klasse zum Abitur geführt. Neben unterrichtlichen Einheiten bauen Schüler ihre Talente und Begabungen in außerunterrichtlichen Angeboten weiter aus, setzen Gelerntes praktisch um und nehmen am Leben im Internat Louisenlund teil.

32 Schüler für die neunte und zehnte Klasse will Louisenlund aus den diesjährigen Bewerbern aufnehmen. Louisenlund stellt dann mit etwa 80 MINT-Talenten den stärksten Jahrgang aller vier Internate. Aber auch sie buhlen um die Talente, alle werden es aber nicht schaffen. „Wir schauen nicht nur auf den IQ“, betont Suhr, es gehe auch um soziale Kompetenzen, wie sich die Schüler in der Gruppe verhalten, wie sie mit Stress umgehen, Motivation zeigen und Lösungswege suchen. In Gruppen- und Einzelaufgaben werden die Schüler von Lehrern aller Internate beobachtet. So mussten die Schüler eine Kugelbahn konstruieren und aus verschiedenen chemischen Substanzen einen Feuerlöscher herstellen. Hier sollten die Schüler also die chemischen Grundlagen beherrscht und anschließend die technische Umsetzung angepackt werden, um die Kerzen zu löschen.

Die Generierung von Fachkräften ist ein Ziel des Programms, „aber wir brauchen Menschen, die unseren Planeten retten“, betont Dierk Suhr. Welternährung, Verschmutzung der Weltmeere und Klimawandel – gravierende Probleme, deren Lösung in den Händen von klugen Köpfen liegt und in den nächsten 20, 30 Jahren angepackt werden sollte. Die jetzt 14-, 15-Jährigen werden es sein, in deren nachhaltiges Handeln Suhr große Hoffnung steckt.

„Wir wollen Mädchen und Jungen, deren Talent Mathematik oder Technik ist, ebenso konsequent fördern, wie es der Sport im Fußball auch tut“, ergänzt Schulleiter Dr. Peter Rösner, der auch Vorsitzender des Vereins MINT-Talentförderung ist.