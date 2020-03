Taizé-Tag trotzt Corona

Sonntag in der Kirche „Zum Guten Hirten“ mit Chor und Instrumenten / Gottesdienst mit Pastor Dirk Schulz

13. März 2020, 16:26 Uhr

Schinkel | Am Sonntag, 15. März, findet in der Kirche „Zum Guten Hirten“ in Schinkel ein Taizé-Tag statt – trotz Corona. Der Taizé-Tag startet um 15 Uhr für alle, die in einem Spontan-Chor oder als Instrumentalisten die Gesänge aus der Kommunität Taizé (Frankreich) mitgestalten oder auch nur zuhören wollen. Musikalische Vorkenntnisse oder Chorerfahrungen sind nicht erforderlich. Nach dem Einüben der Taizé-Gesänge steht um 17 Uhr ein gemeinsames Abendessen auf dem Programm. Höhepunkt des Taizés-Tages ist der Gottesdienst, der um 18 Uhr beginnt. Die Predigt hält Pastor Dirk Schulz. Es ist selbstverständlich möglich, nur den Gottesdienst zu besuchen.

Die ökumenische Kommunität Taizé übt insbesondere auf junge Menschen aus aller Welt eine große Anziehungskraft aus. Gegründet wurde sie von dem Schweizer evangelisch-reformierten Christen Frère Roger. Er kam 1940 nach Taizé. 1949 legten die ersten sieben Brüder ihr Gelübde ab. Roger wurde der Prior der Gemeinschaft, der er bis zu seiner Ermordung im Jahr 2005 blieb. Heute leben etwa 100 Brüder in Taizé, evangelische und katholische Männer aus über 25 Ländern. Längst gibt es Taizé-Brüder auch auf anderen Kontinenten, in Kenia, Bangladesch, Brasilien, Senegal und in Südkorea. „Taizé-Lieder“ – einfache lateinische Gesänge – werden heute weltweit in Gottesdiensten vieler christlicher Konfessionen gesungen. Weitere Informationen und Anmeldung bei Kantorin Julia Uhlenwinkel unter Tel. 0 43 46/4 13 90 10. Wer nur den Gottesdienst besuchen möchte, muss sich nicht anmelden.