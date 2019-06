Rotary Club Eckernförde : Tag des offenen Bücherlagers bei Rotary

Die Rotarier zeigen, was sie an Buchbeständen haben. Die Bücher werden gegen eine Spende abgegeben.

von Gernot Kühl

12. Juni 2019, 10:11 Uhr

Eckernförde | Der Rotary Club Eckernförde öffnet sein Bücherlager im früheren GWU-Treff in der Ostlandstraße 12a (Anfahrt über Pillauer Straße, gleich rechts großer Parkplatz) am Sonnabend, 15. Juni, von 11 bis 17 Uhr. Dafür entfällt der Aufbau des Büchercontainers anlässlich der Sprottentage. In dem mit Bücherregalen ausstaffierten Raum – Parkplätze direkt vor der Tür – lagern mehrere tausend gut erhaltene, gebrauchte Bücher aller Art vom Kurzgeschichten-Taschenbuch über Romane, Biographien, Sachbücher jedweder Couleur, Reiseliteratur bis hin zur mehrbändigen Nachschlagewerken. Bücherlager-Leiter Winfried Battke hält ein Angebot von über 10.000 Bänden vor, die gegen eine Spende erworben werden können. Ebenso werden zahlreiche DVD sowie CD, Hörbücher und Gesellschaftsspiele angeboten. Gleichzeitig werden – wie an jedem Sonnabend - Bücherspenden gerne entgegengenommen. Das eingenommene Geld kommt ausschließlich wohltätigen Zwecken vor allem in Eckernförde und Umgebung zugute. Der Rotary Club unterstützt bedürftige Menschen und gemeinnützige Einrichtungen und Projekte.