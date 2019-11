Verschiedene Praxen unter einem Dach : Tag der offenen Tür im neuen Gesundheitshaus in Fleckeby

Der Tag der offenen Tür im neuen Gesundheitshaus in Fleckeby wurde gut angenommen.

von Achim Messerschmidt

17. November 2019, 13:30 Uhr

Fleckeby | Daniela Schnittker, Nancy Dirkheim, Ulrike Böhme und Dr. Ole Flach hatten am Sonnabend viele Hände zu schütteln. Die neuen Mieter des Gesundheitshauses ließen es sich nicht nehmen, alle Besucher beim Tag der offenen Tür persönlich zu begrüßen. Musikalisch untermalt wurde der Tag vom Duo „Coincidence“, Mirko Störmer am Keyboard und Lars Maier am Saxophon.

Schon kurz nach 11 Uhr herrschte dichtes Gedränge auf den Fluren und in den Räumen der vier Praxen

Groß war das Interesse an dem neuen therapeutischen und medizinischen Angebot in der Gemeinde. „Eine Bereicherung für Fleckeby“, sagt Gernot Lausen.

Die Gesamtkosten für den Umbau des ehemaligen Amtsgebäudes betrugen rund 1,75 Millionen Euro, von der Aktiv-Region Schlei-Ostsee wurde das Projekt mit rund 450.000 Euro bezuschusst. Hans-Werner Berlau, Vorstandsvorsitzender der Aktiv-Region, lobte die Gemeinde für das Projekt, das die medizinische Versorgung sicherstelle.

Auch Architekt Eckhard Schmidt zollte den Entscheidungsträgern Respekt, das Projekt angepackt zu haben

„Der alten Dame wurde wieder Charme verliehen“, sagte er mit Blick auf das 45 Jahre alte Gebäude, das nun nach rund zehn Monaten Bauzeit einem Neubau gleichkomme. Wände wurden versetzt und alle äußeren Bauflächen, Dach, Fenster und Wände erneuert sowie die Technik auf den neuesten Stand gebracht.

Anschließend überreichte Schmidt eine Marzipantorte in Form eines Schlüssels an Bürgermeister Rainer Röhl. Dieser sprach von einem „großen Schritt für Fleckeby“ und dankte den Planern und Handwerkern.

Messerschmidt

Amtsdirektor Gunnar Bock hatte ein ungewöhnliches Geschenk unter dem Arm. 1974 fusionierten die Ämter Fleckeby und Rieseby zum Amt Schlei-Ostsee. Bei der Eröffnung des neuen Amtsgebäudes schenkte der damalige Landrat Jacobsen der Verwaltung das Bild „Winterdünen an der Ostsee“, das dann im Flur des Amtsgebäudes eines würdigen Platz fand und vielleicht auch jetzt wieder zur Geltung kommen wird.

Am 2. Dezember wird das Gesundheitshaus öffnen. Im Erdgeschoss hat Ulrike Böhme ihre Praxis. Die Physiotherapeutin hat bisher in verschiedenen Praxen gearbeitet und jetzt den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Yoga und Wellness biete sie außerdem an, dazu gehören Aroma-Öl-Massagen und Hot-Stone-Massagen. „Die Praxis soll wachsen“, betont sie.

Messerschmidt

Ebenfalls im Erdgeschoss arbeitet Shiatsu-Praktikerin Daniela Schnittker. Die Körpertherapie Shiatsu hat ihre Wurzeln in der traditionellen chinesischen Medizin. „Akkupunkturpunkte werden durch Druck angeregt“, erläuterte Schnittker, die auch in mehreren Besuchern dankbare Patienten fand.

Im Obergeschoss hat Allgemeinmediziner Dr. Ole Flach seine Praxis, wo er von drei medizinischen Fachangestellten unterstützt wird. „Hier ist alles heller, größer und moderner“, ist er froh über seinen Wechsel von der Praxis im Klippenberg an den Schmiederedder. Die Anordnung von Anmeldung, Wartezimmer, Labor und Behandlungszimmer sei optimal für die Patienten, von denen Ole Flach und sein Team 50 bis 60 pro Tag empfangen. Der Umzug der Praxis ist für den 25. bis 29. November geplant.

Messerschmidt

Über Patientenmangel kann auch Nancy Dirkheim nicht klagen. Die Podologin hat seit 2000 eine Praxis in Gammelby. „Der Fuß im Fokus“, heiß es bei ihr. „Der Bedarf an Podologen ist hoch, die Ausbildung aber auch sehr teuer“, sagt Jörn Schmücker, Nancy Dirkheims Lebensgefährte und fachlicher Leiter der Praxis in Gammelby. Insgesamt arbeiten fünf podologische Therapeuten an beiden Praxisstandorten.

Messerschmidt

Neben dem Bau des Gesundheitshauses hat Fleckeby auch rund 100.000 Euro in neue Räume für den Kindergarten Rosenrot, der sich an das Gesundheitshaus anschließt, investiert.