Brandschutz : Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Revensdorf lädt am Sonnabend zum tag der offenen Tür

von Achim Messerschmidt

12. September 2018, 14:57 Uhr

Revensdorf | Wie löscht man einen Fettbrand? Wie geht man mit einem Feuerlöscher um? Und was hat die Jugendfeuerwehr eigentlich so drauf? Alle diese Fragen und viele mehr werden am Sonnabend, 15. September, beim Tag der offenen Tür der Revensdorfer Feuerwehr beantwortet. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Die Besucher erwartet rund um das Feuerwehrhaus ein interessantes Programm rund um den Brandschutz und ab 18 Uhr eine Party mit Musik vom DJ. Es gibt Kaffee und Kuchen und es wird gegrillt.