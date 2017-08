Landwirtschaft : Täglich grüßt die Regen-Lotterie

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

„Bei der Weizenernte haben wir im Vergleich zu den Kollegen aus Mitteldeutschland noch Glück“, sagte Jan Henrik Buchenau. Er bewirtschaftet in Neuwittenbek und Angeln insgesamt 1200 Hektar mit Weizen. „Allerdings ist das nur zum Verfüttern gedacht“, betont er.

Beim Futterweizen seien die Richtlinien nicht so hoch wie bei dem Weizen, der für Brote verwendet wird. Dieser dürfe eine minimale Fallzahl von 230 Sekunden nicht unterschreiten. Aber auch diese Werte seien in Schleswig-Holstein noch nicht in Gefahr. Momentan erreichen diese Weizensorten Fallzahlen von 230 bis 300 Sekunden. Da sei alles noch vollkommen in Ordnung. Doch selbst wenn die Mindestzahl unterschritten werden sollte, sei ein Verzehr nicht schädlich für den Menschen. Auch Ernteausfälle hat zumindest Buchenau nicht zu verzeichnen. „Wenn das jetzt aber nochmal zehn Tage durchregnet, dann wird es kritisch“, sagt er.

Momentan sind er und seine acht Helfer noch damit beschäftigt, die Weizen- und Rapsernte einzuholen. Besonders beim Raps hat sich die Ernte sehr verzögert. Das liegt vor allem an der spät einsetzenden Reife in diesem Jahr. Auch die Trocknungskosten seien in diesem Jahr höher als normal. „Das Korn soll eine Feuchtigkeit von acht bis neun Prozent haben. Momentan sind wir bei 13“, erklärt Buchenau. Das sei jedoch für das Korn nicht schädlich. Es müsse allerdings zwei bis drei Mal getrocknet werden. Hier entstehen höhere Kosten für die Landwirte, doch Buchenau kann sein Korn selber trocknen – höhere Kosten hat er also nicht zu befürchten.

Auch beim Weizen ist die Kornfeuchtigkeit in diesem Jahr höher als normal. Gewünscht sind hier 14,5 Prozent. In Neuwittenbek wird Weizen mit 20 bis 21 Prozent Feuchtigkeit geerntet. „Das geht aber noch“, erklärt Buchenau. Sein Fazit für die diesjährige Ernte fällt neutral aus. Zwar sei die Witterung „nicht so toll“ gewesen, man habe aber schon Schlimmeres erlebt.

Für ihn sei vor allem im Juli deutlich zu viel Regen gefallen. Vor allem dadurch sei die Ernte des Öfteren ins Stocken geraten. Ab einer gewissen Niederschlagsmenge bleibt das Wasser auf den Feldern stehen, dann haben sogar die Trecker Probleme beim Befahren der Äcker. Doch auch diese Verzögerungen werden als „nicht bedenklich“ eingestuft. „Außerdem soll das Wetter nun ja auch stabiler werden. Daher hoffe ich, in der nächsten Woche die gesamte Ernte eingefahren zu haben“, meint Buchenau.

Allerdings gibt er zu bedenken, dass man in Schleswig-Holstein noch glimpflich davon gekommen sei. Vor allem in der Gegend um Hildesheim habe der Dauerregen genau zu dem Zeitpunkt eingesetzt, als die Felder hätten abgeerntet werden sollen.

Zu diesem Zeitpunkt waren im nördlichsten Bundesland noch keine Ernten vorgesehen und somit sei auch der Schaden nicht so hoch. Jan Henrik Buchenau selbst hat Glück – er hat gar keinen Schaden zu beklagen. Allerdings pflanzt er ja auch nur Futterweizen an.

von mks

erstellt am 18.Aug.2017 | 07:12 Uhr