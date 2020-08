DLRG-Eckernförde : Svenja Lüdeke präsentiert den Knopf der Notrufsäule, die Leben rettet

DLRG-Landesverband hat gemeinsames Projekt mit der Björn Steiger-Stiftung gegen Ertrinkungstod gestartet.

Eckernförde | Immer wieder kommt es an Nord- und Ostseeküste oder Binnengewässern zu tragischen Unfällen mit Todesfolge. In einem solchen Notfall zählt jede Sekunde. Oft haben Badegäste und Ersthelfer für einen Notruf kein Handy parat. Dank der gut erkennbaren Notrufsäule der Björn Steiger-Stiftung kann im Ernstfall sehr schnell Hilfe gerufen werden.

Seit Kurzem befindet sich eine derartige rot-weiße Säule am Borbyer Strand am Jungmannufer. Die Notrufsäule gehört zu den ersten sieben, die der Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) dank der neuen Kooperation mit der Björn Steiger-Stiftung in Schleswig-Holstein aufstellt und somit die Sicherheit an den Badestellen deutlich erhöht.

Besonders in diesem Corona-Sommer sind die Strände und die Badeseen voller Gäste, die ihren Urlaub statt auf Mallorca an Schleswig-Holsteins Küsten verbringen. Aus diesem Grund sind allein im nördlichsten Bundesland in diesem Jahr bereits 15 Menschen im Wasser ums Leben gekommen – 2019 waren es 19 Menschen. Nicht überall gibt es DLRG-Stationen, nicht alle Strände werden überwacht, so wie der Borbyer Strand. „Mit der Notrufsäule ist eine schnelle Alarmierung der Rettungskräfte möglich“, sagt DLRG-Landesgeschäftsführer Thies O. Wolfhagen, „selbst wenn der Badegast ein Handy dabei hat, weiß er oft nicht, welche Notrufnummer er wählen soll.“

Die Säulen verfügten über eine intelligente Technik, erklärt Andreas Mihm von der Björn Steiger-Stiftung. „Mit einem Knopfdruck erreicht man direkt die Rettungsleitstelle. Der Standort wird dabei automatisch durch ein GPS-Signal übermittelt.“ Die Rettungsleitstellen alarmieren dann die DLRG und andere Einsatzkräfte, die am schnellsten die Unfallstelle erreichen.

Für 28 Notrufsäulen hat der DLRG-Landesverband bereits die Zusage der Björn Steiger-Stiftung. „Unser Ziel ist, eine langfristige Kooperation mit der Björn Steiger-Stiftung zu führen“, erklärt Wolfhagen. 5000 Euro kostet eine Säule, die Kosten für ihre Infrastruktur belaufen sich auf 400 Euro pro Jahr.

Im Gegensatz zur DLRG, die ab Mitte September ihren Dienst einstellt, ist die Notrufsäule das ganze Jahr über im Einsatz. „Nicht nur bei Ertrinkungsunfällen kann die Säule lebensrettend sein. Notfälle ereignen sich zu jeder Jahreszeit auch bei Spaziergängern, Fahrradfahrern und Joggern, die möglicherweise auch kein Handy zur Hand haben“, sagt Andreas Mihm. Außerdem könne es passieren, dass man gerade mit seinem Handy kein funktionierendes Netz habe, bekräftigt Christian Lang von der Björn Steiger-Stiftung. Der Notrufknopf funktioniere immer – und das 24 Stunden zwölf Monate lang.

Bürgermeister Jörg Sibbel dankte der Björn Steiger-Stiftung für ihr Engagement in Schleswig-Holstein. „Die Notrufsäule bietet eine deutliche Erhöhung der Sicherheit der Besucher an unseren Badestränden, auch hier in Eckernförde.“ Als Vorsitzender des Städtebundes Schleswig-Holstein dankte er im Namen der kommunalen Familie für die Kooperation der Stiftung mit dem DLRG-Landesverband.

Die erste Notrufsäule wurde bereits im Juli in Tönning aufgestellt. Neben Eckernförde folgen Hohenlockstedt, Sehlendorfer Strand, Vollerwiek, Norgaardholz, Kronsgaard und Hasselberg.