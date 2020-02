Sandkunst in Eckernförde : Suzann Sand schafft mit Sand Traumbilder und Traumreisen

Die Berliner Künstlerin gastierte am Freitagabend in der Stadthalle und erzählte das Märchen von „Alice im Winderland“.

Avatar_shz von shz.de

23. Februar 2020, 14:09 Uhr

Eckernförde | Schon seit Jahrtausenden fasziniert Sand die Menschen, sei es als großartige Düne oder als kleinste Körner. Sand ist ein Medium, in das sich ganz leicht mit dem Finger Informationen oder Bilder zeichnen lassen. Mit Sand jedoch eine Geschichte mit fortlaufender Handlung zu erzählen, macht erst moderne Projektionstechnik möglich und wird nur von wenigen Künstlern beherrscht. Zu ihnen gehört auch Suzann Sand aus Berlin, die am Freitagabend die Geschichte von „Alice im Wunderland“ vor rund 80 Zuschauern in der Stadthalle mit geschickten Fingern zum Leben erweckte.

Fein rieselt aus der fast geschlossenen Faust der Sand auf die Glasplatte, formt Augen, einen Mund und wie von selbst entsteht ein Gesicht. Nur wenig Zeit bleibt dem faszinierten Betrachter, dann ändert sich das Szenario. Landschaften und Schlösser entstehen in fortlaufender Sequenz, gleich einem Wolkenhimmel, der sich im Wind ständig verändert. Feinste Nuancen und Schattierungen formen Objekte, die sich fortlaufend zu Neuem mit ganz anderer Aussage verbinden. Dass ein gewellter Kreis die Manschette eines Ärmels ist, merkt der Zuschauer erst, wenn Kopf und Schulteransatz mit Arm entstanden sind. Bekannt geworden durch die RTL-Fernsehshow „Das Supertalent“, gehört Suzann Sand seit zehn Jahren zu den wenigen Künstlern, die die Sandmalerei professionell beherrschen. „Alice im Wunderland“, gepaart mit kommentierten und videoanimierten Sandbildern und einer eigens dafür komponierten Musik, ist die erste Tourneeproduktion der Künstlerin. Und sie weiß, wie sie das Publikum für sich gewinnen kann: Für jeden Zuschauer gibt es ein Schokoladenei , für die Kinder ein paar Plüschtiere – der Kontakt zum Publikum ist ihr wichtig. Am Ende der knapp eineinhalbstündigen Show bedankten sich Mädchen und Jungen aus dem Publikum persönlich bei Suzann Sand, hatte diese doch zwölf Kinder des Strander Kinderheims „Strandgut“ zu ihrer Show eingeladen. Mit einem kleinen Blumenstrauß bedankte sich ebenfalls der siebenjährige Phil aus Felm bei der Künstlerin für die Einladung.