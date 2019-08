Eckernförder-Estnisches Chorprojekt : Suhrbrook Family bekommt Konzertbesuch aus Estland

Am kommenden Sonntag und Dienstag gibt es zwei Konzerte in St. Nicolai und der Dänischen Kirche.

von Gernot Kühl

13. August 2019, 17:21 Uhr

Eckernförde | Die Suhrbrook Family und der Laulime teeb roomu-Chor aus Estland geben am Sonntag, 18. August, um 17 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche und am Dienstag, 20. August, um 18 Uhr in der Dänischen Kirche, Ostlandstraße, zwei Konzerte. Die Suhrbrook Family, in Eckernförde und Umgebung seit über vier Jahrzehnten bekannt und aktiv, hat 2018 ein Chorprojekt realisiert und ist nach Pärnu / Estland gereist, um dort mit dem Laulime teeb roomu Chor („Singen macht Spaß“) gemeinsam zu proben und aufzutreten. Kennenlernen von Land und Leuten war ebenso ein Programmpunkt und hat viele beglückende und unvergessliche Eindrücke bei allen Teilnehmern hinterlassen. Nun kommt der estnische Chor zu einem Gegenbesuch der Suhrbrook Family nach Eckernförde. Erhard Ohlhoff, der zeitweise in Pärnu lebt, und Chorleiter beider Chöre ist, hat diese Begegnungen möglich gemacht.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.