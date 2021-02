Sturm in Schwansen : Sturmhochwasser in Damp – Pegel bleibt stabil

Hohe Wasserstände an der Schwansener Küste. Feuerwehr kontrollierte Lage im Ostsee-Resort Damp und am Fischleger Strand.

Damp | Auch gegen die Küste in Schwansen drückte eine ordentliche See, wie Michael Leckband, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Damp, berichtete. So war der Damper Yachthafen ordentlich vollgelaufen. Hinsichtlich der Pegelstände machte er aber noch keine Pro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.